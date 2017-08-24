Новый объект античной эпохи и артефакты бронзового века обнаружили под Николаевом юные археологи

24.08.17 17:35Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

С 20 по 23 августа в недалеко от Николаева в районе села Кривая Балка (Николаевский район) была проведена археологическая экспедиция к «Бондаревским источникам».

Об этом СВІДОК.info сообщил старший преподаватель кафедры истории и археологии Института истории, политологии и права Александр Смирнов.

Указаная экспедиция была проведена при поддержке Николаевского областного центра туризма, краеведения и экскурсий учащейся молодежи (НОЦТКЭУМ). Научное сопровождение экспедиции обеспечивали специалисты по археологии Александр Смирнов и Денис Бондаренко.

Спонсорскую помощь оказали заместитель главы Николаевского райсовета Игорь Мухарский и глава Кривобалковского сельсовета Федор Мухарский

По итогам экспедиции был выявлен и зафиксирован древний культурный слой эпохи поздней бронзы — мощность которого оказалась больше 40 см. Также были проведены шурфовочные земляные работы и обнаружен интересный керамический материал, который представлен остатками лепной посуды.

Кроме объекта эпохи поздней бронзы участники экспедиции обнаружили совершенно новый археологический объект, который относится к античной эпохи (эпоха греческой колонизации). На памятнике за небольшое время работы экспедиции найдено более 400 фрагментов греческих амфор привезенных в Северное Причерноморье с античных центров: Хиос, Фасос, Лезбос. Кроме артефактов исследовано каменную кладку (пол) сделанную древними греками в конце шестого - в начале пятого века до н.э.

Перед завершением экспедиции, 22 августа, молодых участников экспедиции торжественно посвятили в юные археологи, и пожелали им и в дальнейшем изучать историю родного края, а также пригласили на следующий год в более длительную экспедицию.

Только дальнейшие археологические исследования позволят ученым в полной мере охарактеризовать объекты и открыть новые страницы в истории Николаевщины и территории вокруг села Кривая Балка (Николаевского района).

«Бондаревские источники» давно стали визитной карточкой села Кривая Балка. Объект расположен на низкой равнине широкого дна балки. Он находится в 7 км от реки Южный Буг.

На территории известное древнее поселение эпохи поздней бронзы. Объект является археологическим памятником, которая представляет историческую и научную ценность. В заказнике «Бондаревские источники» найдено ряд краснокнижных и эндемичных видов растений, однако вопрос охраны природы и историко-археологической ценности остается, как никогда, открытым.

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