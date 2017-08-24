Миколаївці відзначили День Незалежності

Сьогодні Україна відзначає свою незалежність. З цього приводу Миколаїв гучно святкує, вітає свою країну зі святом, готуючи для неї різноманітні сюрпризи.

Святкування розпочалося святковим концертом на вулиці Соборній, у Каштановому сквері. Стільки яскравих, гарних та запальних зірочок, що виступали на сцені, немає навіть на новорічній ялинці. З усюди лунала українська пісня, традиційні танці виконували найкращі ансамблі міста, а ведучі були такими енерджайзерами, що їх голос здатен був збудити найсором’язливого піти у танок.

Що кидалося одразу в очі, так це величезна кількість одягнених у вишиванки миколаївців. Особливо розчулювало те, як маленькі громадяни міста поважно та з гордістю одягали вишиванки, малювали прапори та підспівували українські пісні. Це додавало сил та віри в те, що все, що ми робимо, буде кому продовжувати та робити це з любов’ю. Ходячи вулицею, повз шалений натовп, помічаєш щирі посмішки незнайомців, які від чистого серця, за допомогою однієї лише посмішки, дарують тобі світлі почуття, відчуття свята та щастя.

З цікавістю люди оглядали сувенірні лавки, приміряли та купували українські віночки, стрічки, квіти. Пригощалися найсмачнішими традиційними ласощами, фотографувалися з прапорами, робили селфі з відомими миколаївськими виконавцями, танцювали, тобто давали відпочити собі на повну катушку. Проте все було чемно, без усіляких епізодів, адже за всім гулянням пильно слідкувала поліція.

На концерті були почесні гості, які зі сцени щиро вітали зі святом, бажали наснаги, процвітання та сил нашій державі.

Партнером святкової програми виступила громадська організація «Миколаїв – єдина родина», яку очолює відомий городянин Владислав Володимирович Чайка. Об"єднання з такою назвою було зареєстровано в нашому місті ще в 2009 році. Його засновник - Володимир Дмитрович Чайка. Метою було згуртувати міську громаду в єдину родину, яка буде розвивати та будувати наше місто, а в майбутньому і країну.

З кожним роком святкування відрізняється своєю підготовкою, вибором танців та пісень. Змінюються локації, декорації, проте завжди незмінним залишається одна річ – це любов до України. Цьогорічний концерт запам’ятається миколаївцям своєю теплістю, щирістю та, головне, ніжністю до своєї Батьківщини. Можна впевнено вважати, що Миколаїв презентував найцінніший подарунок для країни – свою любов.