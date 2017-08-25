"Школьное перемирие": обстрелы продолжаются

25.08.17 08:30Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Ранения получили трое военных.

За минувшие сутки позиции вооруженных сил Украины на Донбассе были обстреляны 22 раза – трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook утром в пятницу, 25 августа.

По данным штаба, на донецком направлении идут активные боевые действия в районе Авдеевской промзоны – боевики использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вооруженные силы Украины "отвечали плотным огнем", отметили в штабе АТО. На луганском направлении оккупанты били из минометов возле Катериновки, Новоалександровки и Новотошковского.

На мариупольском направлении – относительно тихо. Лишь возле поселка Тарамчук сепаратисты открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские военные в первую ночь "школьного перемирия" продолжали вести обстрелы из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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