"Школьное перемирие": обстрелы продолжаются

Ранения получили трое военных.

За минувшие сутки позиции вооруженных сил Украины на Донбассе были обстреляны 22 раза – трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook утром в пятницу, 25 августа.

По данным штаба, на донецком направлении идут активные боевые действия в районе Авдеевской промзоны – боевики использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вооруженные силы Украины "отвечали плотным огнем", отметили в штабе АТО. На луганском направлении оккупанты били из минометов возле Катериновки, Новоалександровки и Новотошковского.

На мариупольском направлении – относительно тихо. Лишь возле поселка Тарамчук сепаратисты открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские военные в первую ночь "школьного перемирия" продолжали вести обстрелы из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.