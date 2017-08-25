В Николаеве резко подорожал газ для автомобилей — цена «перепрыгнула» 16 грн

В течение последней недели николаевские водители с растущим беспокойством наблюдали за непрерывно меняющимися ценниками на газовых заправках. Цена росла день ото дня, и в среду достигла цифры 16 гривен 50 копеек за литр.

В четверг корреспонденты «Новостей-N» проехали по городским заправкам и убедились, что практически везде цена газа преодолела планку 16 гривен. Разброс небольшой: 16.30-16.50.

На заправке ANP удалось увидеть цену в 13,40 грн, однако здесь выстроилась очередь из нескольких десятков автомобилей. Даже в 10 вечера здесь дожидались возможности заправиться два десятка авто.

Между тем, из Первомайска сообщают о том, что там газ перевалил уже за отметку в 17 гривен!

Еще в начале нынешнего месяца никто и подумать не мог о таких ценах — газ стоил около 11 гривен за литр. То есть, за несколько недель цена голубого топлива для автомобилей составила 50 и более процентов!

Среди причин подорожания газа эксперты в первую очередь называют его нехватку. Газ для автомобилей в Украину поставлялся в основном, из России, а в последнее время с поставками наблюдаются перебои. Кроме того, количество автомобилей, работающих на газе, в последние годы многократно увеличилось — соответственно выросло и потребление голубого топлива. К этом оказались не готовы ни экспортеры, ни торгующие топливом в розницу предприниматели.

На какой отметке остановится цена на «автогаз», сегодня не берется предсказать никто. Уже сейчас очевидно, что выгоды при переоборудовании автомобиля для работы на газе оказываются весьма сомнительными.