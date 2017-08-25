В Николаеве резко подорожал газ для автомобилей — цена «перепрыгнула» 16 грн

25.08.17 09:37Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

В течение последней недели николаевские водители с растущим беспокойством наблюдали за непрерывно меняющимися ценниками на газовых заправках. Цена росла день ото дня, и в среду достигла цифры 16 гривен 50 копеек за литр.

В четверг корреспонденты «Новостей-N» проехали по городским заправкам и убедились, что практически везде цена газа преодолела планку 16 гривен. Разброс небольшой: 16.30-16.50.

На заправке ANP удалось увидеть цену в 13,40 грн, однако здесь выстроилась очередь из нескольких десятков автомобилей. Даже в 10 вечера здесь дожидались возможности заправиться два десятка авто.

Между тем, из Первомайска сообщают о том, что там газ перевалил уже за отметку в 17 гривен!

Еще в начале нынешнего месяца никто и подумать не мог о таких ценах — газ стоил около 11 гривен за литр. То есть, за несколько недель цена голубого топлива для автомобилей составила 50 и более процентов!

Среди причин подорожания газа эксперты в первую очередь называют его нехватку. Газ для автомобилей в Украину поставлялся в основном, из России, а в последнее время с поставками наблюдаются перебои. Кроме того, количество автомобилей, работающих на газе, в последние годы многократно увеличилось — соответственно выросло и потребление голубого топлива. К этом оказались не готовы ни экспортеры, ни торгующие топливом в розницу предприниматели.

На какой отметке остановится цена на «автогаз», сегодня не берется предсказать никто. Уже сейчас очевидно, что выгоды при переоборудовании автомобиля для работы на газе оказываются весьма сомнительными.

Похожие новости

11.08.17 10:42Подготовка маленьких горожан к школе обойдется родителям в 5000 грн

11.07.17 08:57В Николаеве за последние две недели резко подорожала свинина

09.03.17 17:02Как Лукашенко осадил Медведева (видео)

06.12.15 22:07Перед Новым годом украинцев ждет рост цен на водку и шампанское

14.07.10 11:04Цены на газ для населения Украины возрастут на 50%

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Пятница, 25.08.2017

Закругление верхнее-левое

10:34Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода

10:15Немецкий союз секс-индустрии ввел знак качества для борделей

10:03Google поможет пользователям распознать депрессию

09:49В Николаеве ЖЭК не реагирует на обращения жильцов

09:37В Николаеве резко подорожал газ для автомобилей — цена «перепрыгнула» 16 грн

09:24В Киеве авто насмерть сбило пешехода-нарушителя

09:12Определились все участники группового этапа Лиги Европы

08:57Германия продолжит поддерживать Украину – Штайнмайер

08:43Как открыть тематический коворкинг: бизнес-план

08:30"Школьное перемирие": обстрелы продолжаются

08:17Как восполнить нехватку минерала спокойствия и креатива — магния

08:03Правила успеха от известных людей: Тед Тернер

 24.08

22:43Миколаївці відзначили День Незалежності

22:23На концерте в Умани рухнула сцена, пострадали дети

18:05Почему в американском штате Миннесота официально празднуют День независимости Украины?

17:35Новый объект античной эпохи и артефакты бронзового века обнаружили под Николаевом юные археологи

17:11Николаевская активистка призвала бороться с русскоязычными школами

16:38В Южноукраинске отменили марш вышиванок

16:10США утвердили поставку военной техники в Украину

15:40Глава Пентагона: никогда не примем аннексию Крыма

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

11.08.17 10:423680

Подготовка маленьких горожан к школе обойдется родителям в 5000 грн

11.08.17 10:565930

Офис реформ Кабмина объявил конкурсный набор на 1000 вакансий госслужащих

11.08.17 11:153810

"Не дождалась биометрики. Открыла визу". В Украине катастрофически не успевают печатать биометрические паспорта

11.08.17 11:353670

Николаев оказался 19 из 22 мест по рейтингу комфорта

Самые читаемые

17.08.17 20:0521050

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:006830

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:306710

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:486510

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама