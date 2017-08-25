Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода
|25.08.17 10:34
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Украинцев снова ждет изменение погодных условий.
Сегодня в Украине ожидается солнечная погода с переменной облачностью, а также прогнозируется теплый день, сообщает Укргидрометцентр.
Так, на всей территории Украины сегодня не предвидится осадков, а вот ночи будут прохладные.
На Западе страны будет от 24 до 27 градусов тепла, ночью – всего 10-12. Такая же погода ждет и жителей Востока, за исключением Луганской области, где ночью температура опустится местами до 9 градусов.
В Центре и на Севере Украины синоптики прогнозируют максимум до 27 тепла, ночи, как и в других регионах, будут прохладные – 10-12 градусов.
Теплее всего сегодня будет традиционно на Юге. Дневная температура достигнет 28 градусов, ночью также немного теплее – до 15 тепла.
12_06
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