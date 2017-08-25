Дорогу к кладбищу в Николаеве построят к концу сентября

Дорогу к новому Матвеевскому кладбищу отремонтируют уже к концу следующего месяца.

Об этом сообщил депутат от фракции «Наш Край» Сергей Мотуз в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли, передает Любимый Николаев.

Направление движения в Матвеевку и так непопулярно среди «маршрутчиков», а доехать до кладбища и вовсе невозможно — жители микрорайона, не имеющие личного автотранспорта, вынуждены ходить пешком. К местным жителям добавились и горожане, поскольку город сейчас использует новое Матвеевское кладбище в качестве резервного объекта для захоронения. Хотя оно и находится за городской чертой, но другого места на сегодняшний день нет.

«Я этот вопрос поднимал ещё в прошлом созыве, когда захоронения жителей города не проходили на Матвеевском кладбище. Мы сделали насыпную дорогу в 2006-2007 годах. Я поднимал вопрос о том, что все жители микрорайона ходят пешком. Ответ последовал такой, что транспортный отдел городского совета не может запустить маршрут, пока нет асфальтного покрытия», — рассказал Сергей Мотуз.

В прошлом году, в рамках бюджетного финансирования, была выполнена часть работ по строительству дороги. Тогда городу это обошлось в 1,5 миллиона гривен. В этом году предусмотрено выделение 3,3 миллиона гривен.

«Сейчас закончились вторые торги. Первые отменили из–за того, что их выиграла такая фирма, которая не в состоянии эту дорогу сделать. После того, как будет закончена дорога, можно говорить о создании маршрута», — подытожил народный избранник.

Депутатская комиссия порекомендовала не откладывать в долгий ящик вопрос создания маршрута, поскольку это длительный и трудоёмкий процесс.