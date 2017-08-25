Опять 25: банкиры подсчитали, как долго будет падать курс доллара в Украине

За длинные выходные, связанные с Днем Независимости, на счетах экспортеров может накопиться значительный объем валюты.

Гривня укрепилась до максимального почти за полтора года уровня – 25,5 грн/долл. Банкиры говорят о сохранении этой тенденции до конца августа, но прогнозируют постепенное удешевление гривни уже в сентябре-октябре, пишет FinClub.

В пятницу курс гривни на межбанке вырос до 25,49 грн/долл, приблизившись к показателям начала февраля 2016 года, когда доллар стоил 25,45 грн. В августе гривня укрепилась уже на 36 коп., а с начала года – на 1,2 грн.

Чтобы удержать гривню от дальнейшего укрепления, Нацбанк в течение августа активно скупал доллары. Например, вчера, 21 августа он выкупил 50 млн долл. а публичном аукционе, в прошлый четверг – 44 млн долл.,Предложение на рынке, как правило, в полтора раза превышало заявку НБУ.

По словам директора казначейства банка "Кредит Днепр" Олега Куринного, макроэкономические факторы складываются положительно для курса нацвалюты: украинский экспорт постоянно увеличивается в объемах, цены на металлы на мировых рынках также демонстрируют рост.

Немаловажную роль для дальнейшего движения курса будут играть взаимоотношения Украины и МВФ, а также политика НБУ.

"Сезонное укрепление гривни связанно с двумя основными факторами. Первый – стерилизация гривневой массы совместными действиями правительства и НБУ. Второй – увеличение объемов экспортной выручки как в связи с резким ростом мировых цен на продукцию металлургии, которая компенсировала потери от блокады ОРДЛО, так и в связи с началом реализации урожая аграриев", – говорит ведущий эксперт сектора продаж казначейских продуктов ОТП Банка Никита Мишаков.

"Также на прошлой неделе был период уплаты квартальных налогов, которые значительно сократили ликвидность и вынудили экспортеров усиленно продавать валюту (в том числе и необязательную часть валютной выручки)", – напоминает главный казначей Альтбанка Наталья Жиленко.

Укрепление гривни позволило Нацбанку в начале августа ослабить валютные ограничения: он повысил размер разрешенного сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов в течение одного рабочего дня с 0,5% до 1% от размера регулятивного капитала.

До конца августа курс гривни продолжит укрепляться, прогнозируют эксперты. По расчетам Никиты Мишакова, на вторую половину августа приходится максимальный объем фискальных выплат в этом году, поэтому для исполнения своих гривневых обязательств экспортеры вынуждены наращивать объемы продаваемой валютной выручки.

"В то же время покупательная способность импортеров падает на фоне продолжающегося падения покупательной способности населения и дефицита дешевых гривневых ресурсов", – считает он.

Курс по осени считают

Ключевые изменения на валютном рынке традиционно ожидаются осенью. "Рост объемов импорта энергоресурсов и рост деловой активности на рынке приведут к увеличению спроса на валюту, при этом предложение сохранится приблизительно на том же уровне. Экспортная выручка от аграриев, как всегда, начнет заходить на наши рынки ближе к концу осени, хотя ее основная часть традиционно придется на конец 2017 – начало 2018 года. Поэтому наиболее существенные валютные колебания в этом году, по нашим ожиданиям, произойдут в конце сентября – в октябре", – прогнозирует Куренной.

"Как правило, к этому времени основная часть аграриев успевает распродать выручку за урожай, цены на продукцию металлургии начинают сезонный спад в преддверии зимы, а импортеры начинают плавно наращивать покупки валюты в преддверии зимы для наращивания складских остатков", – добавляет Никита Мишаков.

По мнению Куренного, немаловажную роль для дальнейшего движения курса будут играть взаимоотношения Украины и МВФ, а также политика НБУ, направленная на либерализацию рынка. "Но все это будет возможно, если ситуация на востоке не будет обостряться, так как военная угроза всегда остается ключевым риск-фактором для состояния всей украинской экономики", – говорит он.

Куренной прогнозирует рост курса доллара в пределах 1 – 1,5 грн. Жиленко предполагает колебания доллара до 27 грн.

"Замедлить сезонную осеннюю девальвацию гривны сможет только заход валюты для участия в тендере на лицензии 4G для операторов сотовых сетей. Однако данный фактор вряд ли остановит девальвационный процесс, скорее замедлит его темпы", – считает Никита Мишаков.