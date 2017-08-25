Президент Украины присвоил прокурору Николаевской области Дунасу «генеральское» звание

Президент Украины Петр Порошенко 23 августа присвоил прокурору Николаевской области Тарасу Дунасу звание государственного советника юстиции третьего класса.

Об этом сообщается в указе Порошенко №241/2017, сообщает news.pn

Данное звание соответствует военному званию генерал-майора.

Львовский прокурор Тарас Дунас возглавил прокуратуру Николаевской области 1 июля 2016 года. Его предшественника Вячеслава Кривовяза потребовал уволить президент Украины Петр Порошенко после коррупционных скандалов на Николаевщине, связанных с выдачей разрешений на добычу недр - после задержания на взятке тогдашнего вице-губернатора Николаевской области Николая Романчука.

На представлении Дунаса генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что «Законности и порядка в Николаевской области сегодня нет». Тогда генпрокурор дал Дунасу срок наведения порядка в 3-4 месяца.