Президент Украины присвоил прокурору Николаевской области Дунасу «генеральское» звание

25.08.17 13:14Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Президент Украины Петр Порошенко 23 августа присвоил прокурору Николаевской области Тарасу Дунасу звание государственного советника юстиции третьего класса.

Об этом сообщается в указе Порошенко №241/2017, сообщает news.pn

Данное звание соответствует военному званию генерал-майора.

Львовский прокурор Тарас Дунас возглавил прокуратуру Николаевской области 1 июля 2016 года. Его предшественника Вячеслава Кривовяза потребовал уволить президент Украины Петр Порошенко после коррупционных скандалов на Николаевщине, связанных с выдачей разрешений на добычу недр - после задержания на взятке тогдашнего вице-губернатора Николаевской области Николая Романчука.

На представлении Дунаса генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что «Законности и порядка в Николаевской области сегодня нет». Тогда генпрокурор дал Дунасу срок наведения порядка в 3-4 месяца.

Похожие новости

05.08.17 15:12Николаевские прокуроры перечислят свой однодневный заработок на нужды спецподразделения «Святой Николай»

24.05.17 14:13Порошенко на Волыни проинспектирует пункт пропуска "Ягодын" на границе с Польшей

23.05.17 11:57Рада прийняла закон про навчання дітей з особливими освітніми потребами

14.04.17 14:16Николаевского оппозиционера планируют судить за высказывания трехгодичной давности о бандеровцах

14.04.17 08:30Прокурор Николаевской области сравнил нарконадписи с символами коммунизма: «Это не украшает город»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Пятница, 25.08.2017

Закругление верхнее-левое

14:45У Первомайську розшукують безвісти зниклого хлопчика

14:37В столице разгромили центры Киевэнерго

14:24Храп увеличивает вероятность развития рака – ученые

14:0925 интересных фактов о Франции

13:49ФОТОФАКТ. В киевском супермаркете мышь ела готовые суши на витрине

13:37Деха с рекордом принесла Украине седьмое золото Универсиады

13:26Трагический случай в Николаеве: мужчина собрался поправить антенну и выпал из окна

13:14Президент Украины присвоил прокурору Николаевской области Дунасу «генеральское» звание

12:57Факт удара током ребенка на аттракционе в николаевской "Сказке" на сегодня не подтвержден – предприниматель

12:48Мэр Николаева на очередном "поруче" сравнил дорогу с сусликом (ВИДЕО)

12:31Глава Samsung получил пять лет тюрьмы

12:14Опять 25: банкиры подсчитали, как долго будет падать курс доллара в Украине

11:57Хук: Уверен, что выиграю у Усика

11:38"Перемирие на Донбассе": от обстрелов боевиков погиб украинский военный

11:22Умер голливудский комик Джей Томас

11:13Дорогу к кладбищу в Николаеве построят к концу сентября

10:55Цирк устроил николаевцам недоброе утро

10:4725 августа - Фотя Поветенный

10:34Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода

10:15Немецкий союз секс-индустрии ввел знак качества для борделей

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

11.08.17 15:233610

Морпехи США строят в Очакове командный центр для ВМС Украины

11.08.17 15:433420

В центре Николаева вышли на забастовку обладатели еврономеров

11.08.17 16:053850

Военным в зоне АТО увеличили зарплаты

11.08.17 16:203830

Перестрелка на пляже в Полтаве: погиб украинский спортсмен (фото)

Самые читаемые

17.08.17 20:0521340

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:006890

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:306780

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:486590

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама