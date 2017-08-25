В Николаеве собираются реконструировать Дворец "Молодежный"

25.08.17 15:18Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Ожидаемая цена закупки работ по реконструкции Николаевского городского дворца культуры «Молодежный» установлена в размере 93 млн. 281 тыс. 190 грн.

Об это сообщает ИншеТВ со ссылкой на Prozorro.

Открытые торги проводятся самим Николаевским городским дворцом культуры «Молодежный». Аукцион назначен на 11 сентября.

Победитель должен будет выполнить работы до конца 2020 года.

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