Возможно, в Николаев вернется горячее водоснабжение

Члены комиссии по ЖКХ Николаевского горсовета отклонили предложение «Николаевоблтеплоэнерго» о демонтаже неиспользуемых систем горячего водоснабжения.

Ранее коммунальное предприятие предложило демонтировать системы горячего водоснабжения, не использующиеся свыше 10 лет. С просьбой поддержать эту инициативу на заседание комиссии пришёл профильный вице–мэр Мкртич Мкртчян. Он, в частности, ссылался на то обстоятельство, что многие горожане уже сами вырезали эти трубы и пользуются бойлерами.

В большинство домов Николаева горячая вода не подаётся 10, а то и 20 лет. Однако «нашекраевец» Владислав Ентин заявил о том, что «при новой власти» возможно восстановление горячего водоснабжения. Дискуссия, в которую вовлеклись глава комиссии Александр Репин («Самопомич») и секретарь горсовета Татьяна Казакова («Солидарность»), быстро перешла на выяснение того, кого можно считать властью и какие перспективы у импичмента мэра 31 августа. Когда обсуждение вернулось к теме, «оппозиционер» Игорь Копейка предложил Мкртчяну подготовить отчёт с конкретными данными, сколько нужно средств для восстановления горячего водоснабжения. Поддержал его и представитель «Самопомочи» Алексей Лепишев.

Вернутся к рассмотрению вопроса депутаты 5 сентября.