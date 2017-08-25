6 главных достижений Украины в 2017 году

25.08.17 15:55Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Текущий год только недавно перешагнул через экватор, а у жителей Украины есть ряд больших и маленьких поводов гордиться своей страной

1. Долгожданный безвиз

Безвизовый режим всегда был своеобразной идеей фикс для украинских политиков. Безвиз украинцам обещал еще Виктор Ющенко после победы Оранжевой революции в 2004 году. Однако символический «железный занавес» между Украиной и Европой пал только 11 июня 2017 года.

Возможно, президент Петр Порошенко перестарался с пафосом, когда говорил, что теперь каждый украинец может свободно пить кофе в Европе и наслаждаться видом Венской оперы. Однако введение безвизового режима – одно из важнейших достижений независимой Украины на международной политической арене. Это означает, что в Европе верят в нашу страну и ее потенциал.

И кстати, несмотря на угрозы скептиков, которые заявляли, что украинцы используют безвиз как повод сбежать из страны, львиная доля наших соотечественников рвется в Европу исключительно в качестве туристов.

2. Элина Свитолина – наша новая теннисная звезда

В 2017 году 22-летняя Элина Свитолина удивила весь теннисный мир своим невероятным прогрессом. В течение сезона украинка выиграла 5 турниров , включая три титула подряд на престижных турнирах серии Premier 5. В итоге украинка сейчас занимает 4-е место в списке лучших теннисисток мира!

В теннисе ей пока что не удалось покорить только одну вершину: выиграть титул Большого шлема на взрослом уровне. Впрочем, уже вскоре стартует последний турнир сезона из этой серии – Открытый чемпионат США. На него украинка едет в качестве одного из фаворитов. В случае успешного выступления она может возглавить рейтинг лучших теннисисток планеты.

Отметим, что в женском теннисе в Украины никогда еще не было настолько успешных игроков, как Элина. В мужском в свое время на четвертом месте в мировом рейтинге располагался Андрей Медведев, не есть предчувствие, что молодая украинка установит новую рекордную планку.

3. Новое поколение украинских боксеров-чемпионов

Еще несколько лет назад многие болельщики боялись, что после ухода из спорта братьев Кличко, у нас не останется великих боксеров. И вот недавно Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, однако после него есть кому продолжать золотые традиции украинского бокса.

Члены нашей знаменитой боксерской сборной времен Олимпиады 2012 года Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик по мнению многих экспертов считаются одними из лучших боксеров современности.

Имя Василия Ломаченко сейчас фигурирует почти во всех списках топ-5 лучших боксеров в мире независимо от весовой категории. Александр Усик осенью начнет участие в супертурнире чемпионов в весовой категории до 90,7 кг, где он является главным фаворитом. Если Усик победит, то сможет рассчитывать на вхождение в топ-5 лучших боксеров мира. Александр Гвоздик покорил сердца американских болельщиков своей зрелищной манерой ведения боя. Многие эксперты считают, что в скором будущем он также станет чемпионом мира.

4. Проведение Евровидения-2017 в Киеве

После триумфа Джамалы в Швеции в прошлом году возникало много вопросов на счет того, нужно ли проводить Евровидение в Украине, тратя на него средства с бюджета. Однако Евровидение – это не только развлечение, но и важный имиджевый проект для Украины.

В целом, нашей стране удалось провести замечательный конкурс. Естественно, не обошлось без ложки дегтя в виде скандальной выходки пранкера Виталия Седюка в финале конкурса. Увы, не порадовали успешным результатом представители Украины на конкурсе, группа O.Torvald. Но все же общие впечатления после Евровидения в Киеве остались положительными. Украина в очередной раз доказала, что является полноценной частью Европы.

5. Реальные улучшения в экономике

Сакраментальные «покращення» преступной власти Виктора Януковича, а затеи кризис 2014-2015 годов приучили украинцев к тому, что экономика страны постоянно падает, а вместе с ней – курс гривны и уровень жизни населения. Но в 2016 году Украине удалось сломать эту неприятную тенденцию, а 2017 год может стать отправной точкой полноценного роста.

В апреле 2017 года МВФ выделил Украине исторический 4-й транш кредита в размере 1 млрд долларов. До этого наша страна никогда не заходила так далеко в сотрудничестве с главным международным кредитором. Хотя темп проведения реформ в Украине оставляет желать лучшего, МВФ верит в ее перспективы.

С другой стороны, экономические показатели в стране впервые за много лет превышают ожидания правительства и экспертов. К примеру, после блокады Донбасса многие предсказывали, что курс гривны уже к концу лета подскочит до 28–29 грн за доллар. Но сейчас по-прежнему наблюдается ревальвационный тренд, благодаря которому национальная валюта подешевела до 25,5 грн за доллар. Рост ВВП в 2017 году пока тоже опережает прогнозы.

Впервые за несколько лет в Украине реально начала расти зарплата, а осенью произойдет долгожданное повышение пенсий. Это еще не тот уровень жизни, к которому стремятся украинцы, но улучшения наконец-то начинают казаться ощутимыми.

6. Окончательное прощание со «старшим братом»

До начала аннексии Крыма и агрессии на Востоке Украины Россия была главным международным партнером Украины. Между странами наблюдались крепкие экономические связи, а российский культурный продукт заполнял примерно 90% отечественного медиапространства.

Но война постепенно расставила все по своим местам. Несмотря на всю болезненность процесса, Украина постепенно разрывает экономические отношение с Россией. Например, наша страна более 600 дней обходится без российского газа, хотя в 2014 году россияне злобно говорили, что мы без них замерзнем.

Украинцы быстро забыли о второсортной российской культуре: дешевые сериалы и бессмысленные песни не стали для нашей страны невосполнимой потерей. Более того, многим артистам, которые поддержали российскую агрессию, был запрещен въезд на территорию Украины.

Весной президент Петр Порошенко даже запретил в Украине российские соцсети. Хотя многие посчитали это решение давлением на свободу слова, в действительности это был вынужденный и необходимый шаг. Российские власти давно взяли под контроль локальные соцсети, так что их использование может нести угрозу национальной безопасности Украины. Тем более украинцы довольно быстро перешли на Facebook и другие международные соцсети, которые предлагают еще больше возможностей для виртуального общения.

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