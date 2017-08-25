Дноуглубительный флот в полном составе прибыл в морской порт "Южный"

25.08.17 16:37Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Дноуглубительный флот компании China Harbour Engineering Сompany Ltd (CHEC) в полном составе прибыл в морской порт "Южный".

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Второй и третий земкараван прибыли для дальнейшего выполнения дноуглубительных работ в акватории порта. Это вся техника, зафиксированная в договоре и необходимая для реализации проекта "Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий с учетом перспективного грузооборота морского порта "Южный".

"Сейчас констатируем 100-процентную "вооруженность" техническими средствами для выполнения дноуглубительных работ по одному из контрактов, заключенных с CHEC. Мы и наши подрядчики работаем строго по графику, выполняя все обязательства, в полном соответствии условиям сделки. Таким образом, с каждым днем делаем порт еще мощнее, еще более развитым и конкурентным, еще интереснее для новых инвестиционных проектов", – отметил начальник администрации порта "Южный" Максим Широков.

Флот прибыл на борту судна SHEN HUA 29, длина которого составляет 245,35 м, а ширина – 42 м. В данный момент идет подготовка судов к спуску на воду.

Напомним, первая партия дноуглубительного флота компании CHEC прибыла в акваторию порта "Южный" 4 июля на борту судна Eagle. К настоящему времени в акватории порта работали грейферный земснаряд Darun 27, самоходная шаланда Darun 26, две несамоходные шаланды – Darun 32, Darun 33 и буксир Darun 37. Собственно работы по дноуглублению акватории порта были начаты 20 июля.

Похожие новости

15.08.17 20:17Депутат от «Оппоблока» Копейка теперь стал сторонником мэра Сенкевича

09.08.17 20:35Один из виновников драки со стрельбой в центре Николаева выпущен из-под стражи

05.08.17 18:30У николаевца изъяли 21 куст конопли

02.08.17 18:00Сегодня в Николаеве состоится бесплатный вечерний кинопоказ

28.07.17 18:31Ульяна Супрун посетила Николаевскую область с "тайным визитом"

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Пятница, 25.08.2017

Закругление верхнее-левое

19:00Стало известно, сколько украинцев получают минимальную зарплату

18:40«Чтобы восстановить аэропорт, нужны деньги и смекалка» — Макарьян рассказал, как то, что стоит 2 миллиарда, сейчас строится за 100 миллионов

18:25Кобзон раскрыл место жительства Януковича

18:00Новый советник Савченко считает, что зарплата губернатора должна составлять полмиллиона гривен

17:53Бюджет на проведение дорожных работ уже превысил 20 млрд гривен, - Гройсман

17:45СМИ: Известный российский актер воюет на Донбассе

17:21За первое полугодие количество жителей в Николаеве уменьшилось на 2,5 тысячи человек

16:55У Миколаєві поліцейські затримали групу іноземних грабіжників

16:37Дноуглубительный флот в полном составе прибыл в морской порт "Южный"

16:14Япония расширяет санкции против КНДР

15:556 главных достижений Украины в 2017 году

15:41Возможно, в Николаев вернется горячее водоснабжение

15:18В Николаеве собираются реконструировать Дворец "Молодежный"

15:00В РФ задержан экс-менеджер банка Финансы и кредит

14:45У Первомайську розшукують безвісти зниклого хлопчика

14:37В столице разгромили центры Киевэнерго

14:24Храп увеличивает вероятность развития рака – ученые

14:0925 интересных фактов о Франции

13:49ФОТОФАКТ. В киевском супермаркете мышь ела готовые суши на витрине

13:37Деха с рекордом принесла Украине седьмое золото Универсиады

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

11.08.17 19:113680

На Николаевщине горит птицефабрика

11.08.17 19:233830

В Николаеве мужчину обвинили в развращении собственной 11-летней дочери

11.08.17 19:374100

Киев выразил протест из-за перекрытия пролива

11.08.17 20:005530

Как возместить ущерб от затопления квартиры

Самые читаемые

17.08.17 20:0521440

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:006940

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:306850

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:486720

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама