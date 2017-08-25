Дноуглубительный флот в полном составе прибыл в морской порт "Южный"

Дноуглубительный флот компании China Harbour Engineering Сompany Ltd (CHEC) в полном составе прибыл в морской порт "Южный".

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Второй и третий земкараван прибыли для дальнейшего выполнения дноуглубительных работ в акватории порта. Это вся техника, зафиксированная в договоре и необходимая для реализации проекта "Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий с учетом перспективного грузооборота морского порта "Южный".

"Сейчас констатируем 100-процентную "вооруженность" техническими средствами для выполнения дноуглубительных работ по одному из контрактов, заключенных с CHEC. Мы и наши подрядчики работаем строго по графику, выполняя все обязательства, в полном соответствии условиям сделки. Таким образом, с каждым днем делаем порт еще мощнее, еще более развитым и конкурентным, еще интереснее для новых инвестиционных проектов", – отметил начальник администрации порта "Южный" Максим Широков.

Флот прибыл на борту судна SHEN HUA 29, длина которого составляет 245,35 м, а ширина – 42 м. В данный момент идет подготовка судов к спуску на воду.

Напомним, первая партия дноуглубительного флота компании CHEC прибыла в акваторию порта "Южный" 4 июля на борту судна Eagle. К настоящему времени в акватории порта работали грейферный земснаряд Darun 27, самоходная шаланда Darun 26, две несамоходные шаланды – Darun 32, Darun 33 и буксир Darun 37. Собственно работы по дноуглублению акватории порта были начаты 20 июля.