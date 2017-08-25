За первое полугодие количество жителей в Николаеве уменьшилось на 2,5 тысячи человек

25.08.17 17:21Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

На 1 июля 2017 г. в Николаеве, по оценке, проживало 488,3 тыс. человек (42,7% населения области).

В течение января-июня текущего года численность населения города уменьшилась на 2,5 тыс. человек (на 0,5%).

Об этом сообщили в ГУ статистики в Николаевской области, передает Инше.ТВ.

Естественное движение населения в I полугодии 2017г. характеризовалось существенным превышением числа умерших над числом живорождения: на 100 умерших — 54 живорожденных.

В течение января-июня текущего года в городе родилось 1840 малышей (на 114 меньше, чем в январе-июне 2016г.) и умерло 3389 человек (на 85 человек меньше). Наблюдалось уменьшение коэффициентов рождаемости (с 8 до 7,6 человека) и смертности (с 14,2 до 14 человек) в расчете на 1000 населения.

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