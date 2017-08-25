Новый советник Савченко считает, что зарплата губернатора должна составлять полмиллиона гривен

Бизнес-омбудсмен при Николаевской облгосадминистрации, экс-заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер считает, что зарплата губернатора должна составлять, как минимум, 400 тысяч гривен в месяц

Об этом он заявил в студии НикВестей.

Владимир Шульмейстер напомнил, что в июне 2015 года какое-то время был исполняющим обязанности министра инфраструктуры Украины. Тогда же он собрал сотрудников министерства и предложил направить запрос в Кабмин, чтобы кардинально поднять зарплаты государственным служащим.

– Я попросил: «Давайте прикинем, сколько должен зарабатывать министр». У министров тогда была зарплата 12-14 тысяч гривен, смешные деньги. Кто-то сказал: «Давайте 40 тысяч». Кто-то: «Давайте 80». Я говорю: «Нет. У министра должна быть зарплата 400 тысяч гривен в месяц. Человек управляет отраслью, он не может иметь мизерную зарплату», – рассказал Владимир Шульмейстер, отметив, что проблема так и осталась неразрешенной.

На вопрос, сколько же в таком случае должен получать председатель областной государственной администрации, советник губернатора Николаевщины Алексея Савченко ответил, что столько же.

– У губернатора должна быть зарплата, как минимум, министерская. Где-то 400-500 тысяч гривен, – заявил Владимир Шульмейстер.

При этом он подчеркнул, что необходимое условие для предотвращения коррупции – это зарплата, а достаточное – наличие контроля и жесткого наказания в случае, если чиновник, получающий рыночную зарплату, все-таки попадется на взятке.