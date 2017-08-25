«Чтобы восстановить аэропорт, нужны деньги и смекалка» — Макарьян рассказал, как то, что стоит 2 миллиарда, сейчас строится за 100 миллионов

25.08.17 18:40Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Народный депутат Украины Давид Макарьян заявил, что изначально проект по запуску областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» стоил 2 миллиарда гривен. Однако, проявив смекалку, стоимость реконструкции удалось снизить почти в двадцать раз.

Об этом сообщают НикВести.

– Чтобы восстановить аэропорт, нужны деньги и смекалка. По проектным работам, чтобы николаевский аэропорт соответствовал всем европейским нормам, нужны 2 миллиарда гривен. После того как проектанты отработали, мы вышли на 700 миллионов гривен. Тогда мы собрались с Алексеем Юрьевичем (Савченко – председателем Николаевской ОГА – ред.), с рабочей группой и решили: «Давайте сделаем за 100 миллионов? Это вообще возможно или нет?» – рассказал Давид Макарьян.

По словам нардепа, рабочая группа пришла к выводу, что для запуска николаевского аэропорта нужно реконструировать взлетную полосу (2555 метров в длину и 44 метра в ширину), поменять светосигнальное оборудование, сделать ограждение периметра и сам аэровокзал.

– По всем подсчетам, нам нужно порядка 130-140 миллионов гривен на этот проект. Наше предложение было рассмотрено депутатами на областной комиссии и на сессии были выделены 50 миллионов гривен. И на этом пока что все остановилось. В любом случае все работы ведутся. Подрядчики работают на честном слове, с доверием к нам. Все хотят возродить николаевский аэропорт, – отметил Давид Макарьян.

По его словам, для продолжения финансирования работ по запуску аэропорта были проведены переговоры с районными советами Николаевщины, небольшие вливания которых могут серьезно помочь делу.

– Было предложение депутатам городского совета, были разговоры с районными советами, там где аккумуллируются 1-1,5 миллиона на микропроекты. По большому счету, они не реализовываются. Мы предложили: «Ребята, давайте сделаем инфраструктурный объект, он все-таки выгодный. Это многого стоит, что мы смогли сократить затраты с 2 миллиардов до 100 миллионов, чтобы запустить аэропорт», – сказал Давид Макарьян. Народный депутат также припомнил деньги городского совета Николаева.

– Вы сами знаете, полмиллиарда гривен восьмой месяц в городе лежат на депозите и не расходуются. Выделить из них 50 миллионов для жителей города и области – это не будет ощутимо, но свою лепту Николаев внесет. Так же и районы смогут выделить на своих сессиях деньги, – добавил он.

Давид Макарьян сообщил, что после запуска аэропорт будет приносить около 80 миллионов гривен в год.

– Хочется, чтобы мы показали результат и по итогу гордились тем, что через два месяца его запустили. А через год или полтора аэропорт будет давать области порядка 80 миллионов гривен заработка, – заявил он.

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