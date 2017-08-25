Стало известно, сколько украинцев получают минимальную зарплату

В Государственной службе статистики обнародовали статистическую информацию о том, сколько работающих украинцев получают «голую» минималку

Так, согласно данным Госстата, минимальную заработную плату в июне текущего года получили 9% штатных работников. Отмечается, что этот показатель меньше, чем был в марте текущего года.

По статистике, в июне этого года до 49,1% сократился удельный вес работников, которые получают от 3,2 до 6 тысяч гривен зарплаты. Также, по данным Госстата, в Украине увеличилось на 5,9 процентных пунктов количество работников, которые получают свыше 6 тысяч гривен.

По итогам июня, на 4,4% также выросло количество штатных работников, которые имеют более 10 тысяч заработной платы. Таким образом, согласно статистике, зарплату в диапазоне 6-10 тысяч гривен получают около 25% работающих украинцев. 17% штатных сотрудников получили за июнь более 10 тысяч гривен заработной платы.

В Государственной службе статистики отметили, что методология и определения заработной платы украинцев включает такие критерии, как тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплата за неотработанное время, а также налог на доходы физических лиц и военный сбор.