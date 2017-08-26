Продукты на развес: выгодно ли их покупать и есть ли подвох

26.08.17 08:11Сколько просмотров этой статьи28Сколько комментариев этой статьи0

На качество рассыпных товаров жалуются редко, а на складах они хранятся недолго.

Недавний случай с котом в супермаркете заставил многих украинцев задуматься, стоит ли покупать сыпучие продукты на развес. Сайт "Сегодня" решил разобраться, насколько безопасно и выгодно ли покупать товары на развес.

Качество и жалобы

Товары на развес, такие как сахар, мука и различные крупы, стоят в открытых мешках или ящиках прямо посреди супермаркетов. В украинском законодательстве прописаны санитарные нормы, которые должны обеспечить качество развесных сыпучих продуктов и гарантировать безопасность потребителя. Сейчас эти нормы ужесточаются, приближаясь к европейским стандартам.

"Если все технологии выдержаны, то, безусловно, это выгодно [покупать сыпучие продукты на развес, – ред.]. Согласно законодательству, все операторы рынка пищевой продукции должны перейти на систему стандартов ЕС", – говорит Владимир Лапа, руководитель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Закон о новой системе стандартов появился еще в 2015 г., но из-за переходного периода полностью он вступит в силу только в 2019 г. Согласно новому законодательству, контроль над безопасностью пищевых продуктов будет осуществлять только один государственный орган, а за невыполнение соответствующих требований введут штрафы.

Владимир Лапа также отметил, что жалобы на сыпучие продукты, которые продаются в маркетах на развес, поступают в Госпотребслужбу очень редко.

Выгодно ли покупать

Магазины закупают большие партии сыпучих товаров оптом по невысокой цене и реализуют их с минимальной наценкой, поэтому покупатели могут приобрести продукты хорошего качества по невысокой цене. Например, гречку на развес можно купить за 22,79 грн, тогда как фасованная крупа будет стоить 32,59 грн в том же маркете. Развесной сахар – 15,69 грн, фасованный – 20,19 грн. Макароны эконом-класса на развес стоят 8,59 грн, а в упаковке – 17,73 грн. А вот цены на рис почти идентичны, хотя фасованный все же стоит чуть дороже – 19,99 грн и 21,80 грн соответственно.

Несмотря на дешевизну, покупатели относятся к этой категории товара слегка настороженно, потому что в развесных сыпучих продуктах нередко можно найти разных жуков или мусор. Как уверяют работники супермаркетов, никакой опасности развесные сыпучие продукты не несут. Несмотря на то, что обязательной сертификации они не подлежат, такие товары проходят все контроли качества и сопровождаются необходимыми документами, которые гарантируют безопасность.

На складах сыпучие продукты хранятся мало, либо не хранятся совсем. Сразу после приема товара, они отправляются прямиком в торговый зал, где и реализуются. В целом сыпучие товары хранят в мешках, на специальных подтоварниках в сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях, без вредителей и колебаний температуры, рассказали нам в одном из киевских супермаркетов.

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