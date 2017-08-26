Цены в Николаеве: картофель – от 5 гривен, персики — по 20

К четвёртой неделе августа на рынке значительно снизилась стоимость винограда, а лимоны в супермаркете можно купить дешевле, чем на рынке.

ТАЙМЕР продолжает мониторинг цен на рынках и в супермаркетах Николаева.

Мелкий картофель и на рынке, и в магазине продают по 5 гривен, наиболее часто встречающаяся на рынке цена на крупную картошку — 7 гривен. За кило свежих шампиньонов с рыночного прилавка придётся выложить 40 гривен. В магазине они на 5 гривен дороже. Белокочанная капуста продаётся по 7-8 гривен за килограмм. Как и на прошлой неделе, за кило кабачков на рынке просят 5-7 гривен, магазинная цена — 10 гривен.

Баклажаны и зелёный болгарский перец торговцы продают от 5 гривен за кило, красный или жёлтый перец — 10-15. Магазинный — от 19, баклажаны — от 12. Репчатый лук можно купить от 5 гривен на рынке, в супермаркете цена на 2 гривны выше. За кило чеснока на рынке просят 50-70 гривен, магазинный чеснок — по 60.

Самая распространённая цена полевых томатов — 8 гривен за кило, как на рынке, так и в супермаркете одной из крупнейших торговых сетей Николаева. Томаты сорта «микадо» можно купить по цене от 10 до 20 гривен.

Подорожавшие на прошлой неделе огурцы на рынке немного сбросили в цене — их теперь можно купить за 12 гривен, в супермаркете цена без изменений – 18 гривен. Персиков стало меньше — они продаются в основном по 20-25 гривен.

Яблоки, как и сливы, можно купить от 15 гривен. За кило бананов на рынке придётся заплатить 25 гривен, магазинная цена — на гривну ниже.

Высокая цена сохраняется на лимоны — 60 на рынке, в магазине — на 14 гривен дешевле.

На рынке можно встретить виноград от 15 гривен за килограмм, при более распространённой стоимости в 18-25, а в магазине — от 37. Арбузы на рыночных прилавках в большинстве случаев оценены в 4 гривны за кило, магазинная цена — 6 гривен. Дыню можно взять от 8 гривен за кило — как на рынке, так и в торговой сети.

Десяток яиц можно приобрести до 22 гривен, мелкие яйца в супермаркете поштучно продают по 2,2 гривны. Как и на прошлой неделе, кило свинины стоит 130-140 гривен, телятина — 125-135.

Творог разной степени жирности можно взять от 35 гривен за килограмм. Такая же цена на пол-литровую банку сливок. Литр домашнего молока продают от 8 до 10 гривен.