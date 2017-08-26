Сколько будут стоить роды в Украине после медреформы

26.08.17 10:26Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Правила оплаты работы медиков в роддоме могут измениться.

В Украине медицина бесплатная. Роды в том числе. Но в реальности в коммунальных больницах платить приходится за все: от расходных материалов и лекарств до пребывания в палате. Бесплатной осталась только консультация врача. За остальное нужно платить неофициально либо в благотворительные фонды больниц. Минздрав в проекте медреформы планирует определить, за что заплатит государство. Сколько будут стоить роды в Украине после реформы, узнавал сайт "Сегодня".

(Бес)платные роды

"Две зарплаты. Роды обошлись мне в две зарплаты. Это 400 долларов. С мужем начали собирать деньги сразу, когда узнали о беременности. Рожала в херсонском роддоме.

Беременность проходила тяжело, поэтому меня положили в палату за две недели до даты родов. Каждый день медсестра приносила список расходных материалов и уходила. Это был такой себе счет. Абсолютно за все – от перчаток до различных анализов. Доктор, акушер, анестезиолог – все просили определенную сумму. Денег, которые у меня были, не хватило. Я лежала на кровати и плакала, приходилось занимать у знакомых. Ни одного чека и ни одного документа мне не выдали", – рассказывает Лариса Данильченко.

Роддом официально деньги не берет. Пациент добровольно отдает их в благотворительный фонд больницы или врачу "в благодарность". На форумах беременные обсуждают, сколько стоит родить в том или ином роддоме, кому нужно заплатить. Но обсуждений, как бороться с поборами или не платить, не идет.

При этом, статья 49 Конституции Украины гарантирует бесплатную медицину. За отказ лечить или вымогательство денег у пациента врача могут посадить за решетку. По статье 184 Уголовного кодекса за нарушение права на бесплатную медпомощь грозит от штрафа в 170 грн до шести месяцев ареста.

"Государство обещает гражданам бесплатную медицину. Это прописано в 49 статье Конституции. Еще есть статья 95 Конституции. Она говорит, что медицина финансируется в рамках существующего бюджета. При этом государство дает медикам заработную плату в 3200 гривен и перебрасывает на них свои обещания. Что должен делать врач? Он может лечить и надеяться, что ему воздастся, или медик выставит счет за свои услуги", – комментирует руководитель группы здравоохранения Реанимационного пакета реформ Александр Ябчанка.

Что изменит медреформа

Роды будут бесплатными, уверяют в Минздраве. Оплата родов из госбюджета гарантируется, говорится в реформаторском законопроекте № 6327. Проект вводит пакет бесплатных медуслуг, которые гарантирует государство. Ежегодно парламент будет пересматривать, какие именно услуги для украинцев будут бесплатными. Если раньше в Минздраве планировали ввести частичную оплату медуслуг, то теперь эту норму из законопроекта убрали.

В ходе реформы Минздрав хочет перевести больницы на новую форму финансирования.

Медучреждения будут получать от государства деньги за услуги, которые они оказали пациентам. Реформа заработает в 2019 году. Со следующего года реформу испытают в рамках пилотных проектов. Платить больницам будет Национальная служба здоровья.

Тарифы на все медуслуги по всей стране будут одинаковыми. Одним из первых "пилотов" станет оплата стоимости родов родильным домам.

"Реформа о том, что государство отходит от пустых обещаний и переходит к конкретике – гарантированному пакету медуслуг. В рамках этого пакета роды будут бесплатными.

Больницы, в свою очередь, начнут конкурировать за пациента – куда пойдет человек, туда государство направит деньги. Это принцип "деньги ходят за пациентом". Реформа наконец-то определит понятные правила игры. То есть за что платит государство, что входит в гарантированный пакет, как медики получают вознаграждение. Сказать категорически, что реформа уничтожит неформальную оплату лечения – нельзя. Просто нет механизмов запретить давать деньги. Но она ее минимизирует", – поясняет Александр Ябчанка.

Чтобы эти изменения начали работать, депутаты должны принять законопроект №6327.

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