Курс валют НБУ на 26 серпня: по чому на вихідних продають євро та долар

26.08.17 12:37Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, гривня знецінюється.

На суботу, 26 серпня 2017 року, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

Вартість американського долара становитиме 25,55 гривні.

Зауважимо, що це на 10 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

Вартість євро становитиме 30,14 гривні.

Похожие новости

27.07.17 09:04Курс валют на 27 июля

21.07.17 09:15Курс валют на 21 июля: гривна укрепилась на две копейки

20.07.17 08:25Курс валют на 20 июля

18.07.17 09:01Курсы валют в Украине на 18 июля

11.07.17 09:09Курс валют на 11 июля: гривна укрепилась

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 26.08.2017

Закругление верхнее-левое

15:30Посол США объяснил остановку выдачи виз россиянам

15:13Эксперт «Студреспублики» возмущен запретом российских соцсетей

14:45За минулу добу рятувальники чотири рази виїжджали на пожежі у приватному секторі

14:29В Харькове стартовала продажа билетов на матчи Шахтера в Лиге чемпионов

14:11Николаевский вице-губернатор одолел самую высокую гору в Украине

13:56Україна визначилась із конкурсантом на дитяче євробачення-2017

13:35Як зберегти літню засмагу: 5 порад

13:29Moody's повысило кредитный рейтинг Украины

13:13"Макдональдс" поможет медикам бороться с "супербактериями"

12:57Найдено самое древнее вино в мире

12:48Підлітка вбило електрострумом на Харківщині: в поліції розповіли обставини трагедії

12:37Курс валют НБУ на 26 серпня: по чому на вихідних продають євро та долар

12:12Под Одессой избили главреда газеты

11:55Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем авиации

11:39В Мариуполе горел теплоход, есть пострадавшие

11:24Британия начинает испытания беспилотных грузовиков

11:03Макгрегор оказался тяжелее Мейвезера на взвешивании перед боем

10:48В Николаеве "Жигуль" сбил пенсионера

10:26Сколько будут стоить роды в Украине после медреформы

10:05Знай наших! Николаевский боксер Сергей Деревянченко нокаутировал Туреано Джонсона

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.08.17 16:003300

На железнодорожных путях был ликвидирован пожар в Николаеве

12.08.17 16:173080

В Україні з’являться прикордонні дільничні

12.08.17 16:453130

Программа "Теплые кредиты" пользуется большим спросом

12.08.17 17:034400

Николаевскому призывнику не удалось "откосить" от службы за 2 тысячи долларов

Самые читаемые

17.08.17 20:0522080

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:007210

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:307190

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:487040

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама