Курс валют НБУ на 26 серпня: по чому на вихідних продають євро та долар Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, гривня знецінюється. На суботу, 26 серпня 2017 року, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість американського долара становитиме 25,55 гривні. Зауважимо, що це на 10 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня. Вартість євро становитиме 30,14 гривні. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама