За минулу добу рятувальники чотири рази виїжджали на пожежі у приватному секторі

Так, 25 серпня, о 11:39, за екстреним номером 101 надійшла інформація про пожежу господарчої будівлі на території приватного домоволодіння, що знаходиться по вул. Набережна с. Воронівка Вознесенського району.

По приїзду чергового відділення 12 Державної пожежно-рятувальної частини з’ясовано, що горить господарча споруда та речі домашнього вжитку, що знаходились в ній, повідомляє Миколаївьска правда.

Пожежею частково охоплена будівля та перекриття. Внаслідок професійних дій вогнеборців не допущено перекидання вогню на житловий будинок та господарчу споруду, розташованих поруч.

До гасіння залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Додатково задіювались працівники місцевої пожежної охорони «Олександрівка».

Також, випадки пожеж господарчих будівель виникли у Вітовському, Братському та Кривоозерському районах. Завдяки вжитим заходам рятувальників пожежі вчасно ліквідовано та не допущено розповсюдження площі горіння.

Причини пожеж наразі встановлюються.