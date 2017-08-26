Эксперт «Студреспублики» возмущен запретом российских соцсетей

Руслан Коцаба, эксперт «Студреспублики», которая проходит на Черноморской косе, под Очаковом, на побережье Черного моря, раскритиковал решение президента Петра Порошенко запретить в Украине соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники».

Об этом сообщает корреспондент николаевского интернет-издания «Мой город».

По словам эксперта, журналиста и бывшего политзаключенного Коцабы, запрет соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» без предоставления альтернатив является проявлением узурпации и авторитаризма, далеких от гражданского общества.

«У меня были закладки, я не пользовался VPN, потому что все-таки уровень дискуссии в «Одноклассниках» и «Вконтакте» меня не устраивал, моя рабочая платформа – это Фейсбук. Но в данной ситуации, я смотрю, со швецкого провайдера открывается нормально и никто из этого не имеет большой проблемы. На запрете ничего доброго не построишь, нужно разрешать и стимулировать развитие, предложи что-то другое, но нужно вложить деньги, возможно, какой-то ресурс, а просто запретить, не предоставив альтернативы, это, мне кажется, узурпация, авторитаризм. Это совсем другое понятие: где гражданское общество, а где авторитаризм», — заявил Коцаба.

Напомним, что в мае Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым предусмотрен запрет поисковой системы «Яндекс», а также социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Мейл.ру».