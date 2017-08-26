Николаевские депутаты выделят средства на аэропорт из бюджета города

В управлении аппарата Николаевского городского совета сообщили о том, что депутатский корпус намерен выделить средства на реконструкцию КП «Николаевский международный аэропорт».

Данная информация появилась на официальной странице аппарата совета в социальной сети «Фейсбук» с заголовком «КП «Николаевскому международному аэропорту» быть!», передают Новости-N.

В аппарате совета напомнили, что 23 августа, на территории аэропорта состоялась презентация, в которой поучаствовали практически все представители местной власти. Согласно подсчетам, презентацию посетили примерно 400 человек: депутаты всех уровней и чиновники.

Презентация аэропорта, демонстрация взлетной полосы, и наверное, накрытый стол с шашлыками, настолько впечатлили депутатов, что они приняли решение выносить вопрос о выделении средств из бюджета сначала на профильную комиссию, а потом уже и на сессию горсовета.

«Депутаты Николаевского городского совета пришли к выводу, что аэропорт нужен городу, поэтому депутаты приняли решение обратиться в адрес постоянной депутатской комиссии ММР по вопросам планирования, бюджета, финансов, с просьбой рассмотреть вопрос о софинансировании. «Николаевский международный аэропорт» Николаевского областного совета на 2017-20 20 лет, утвержденного решением облсовета от 16 апреля 2015 №9, и вынести данный вопрос на очередное пленарное заседание Николаевского городского совета.

Депутаты Николаевского городского совета уверены, что наличие аэропорта в Николаеве - это первый шаг к привлечению инвестиций в город и возможность создания более комфортной жизни для горожан. Таким образом, депутаты городского совета решили, что город Николаев примет участие в софинансировании реконструкции КП «Николаевский международный аэропорт», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что когда депутаты всех фракций съехались в Аэропорт, лишь единицы остались на презентацию гендиректора Михаила Галайко о проделанной работе. Большинство «слуг народа» горсовета перекусили, посмотрели взлетную полосу и отправились восвояси.