12.08.17 18:443100
В николаевском супермаркете продавали печенье с молью
|26.08.17 17:15
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О таком «эксклюзивном» печенье, реализуемом в одном из супермаркетов Николаева, рассказала местная жительница Анна Чепова
О таком «эксклюзивном» печенье, реализуемом в одном из супермаркетов Николаева, рассказала местная жительница Анна Чепова
Анна не растерялась — она успела запечатлеть на видео моль, которая преспокойно копошилась в запечатанной порции печенья, выставленном на витрине супермаркета «Гиппо» на ул. Комсомольской.
Естественно, сообщение девушки на ее странице в Фейсбук о печенье с молью вызвало бурное обсуждение в комментариях. При этом многие пользователи отметили: в данном супермаркете подобные «сюрпризы», к сожалению, не редкость.
На следующий день Анна также сообщила о реакции администрации супермаркета. По ее словам, в итоге администрация изъяла с витрин то самое печенье с молью.