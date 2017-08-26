В николаевском супермаркете продавали печенье с молью

О таком «эксклюзивном» печенье, реализуемом в одном из супермаркетов Николаева, рассказала местная жительница Анна Чепова

Анна не растерялась — она успела запечатлеть на видео моль, которая преспокойно копошилась в запечатанной порции печенья, выставленном на витрине супермаркета «Гиппо» на ул. Комсомольской.

Естественно, сообщение девушки на ее странице в Фейсбук о печенье с молью вызвало бурное обсуждение в комментариях. При этом многие пользователи отметили: в данном супермаркете подобные «сюрпризы», к сожалению, не редкость.

На следующий день Анна также сообщила о реакции администрации супермаркета. По ее словам, в итоге администрация изъяла с витрин то самое печенье с молью.