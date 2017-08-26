В Николаеве на железнодорожном вокзале нашли брошенный багаж: полиция обследовала находку

26.08.17 18:14Сколько просмотров этой статьи13Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу вечером, 25 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении на территории железнодорожного вокзала подозрительного, по мнению заявителя, военного рюкзаке, оставленного под сиденьями в зале ожидания.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Для обследования находки на место происшествия отправились службы экстренного вызова, взрывотехники и кинологи. Содержанием сумки оказались личные вещи неустановленного лица. Тщательно осмотрев здание вокзала и прилегающую территорию, любых других предметов, которые могли бы представлять угрозу окружающим, обнаружено не было», - сообщили в полиции.

Как отмечает полиция, «учитывая события, происходящие в стране, важно не терять бдительности, что и сделали внимательные граждане, сообщив о находке в полицию». Правоохранители, в свою очередь, не оставляют без внимания ни один такой факт и со всей ответственностью подходят к проверке подобных сигналов.

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Суббота, 26.08.2017

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