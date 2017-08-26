В Корабельном районе Николаева одесситы избили и обворовали работников, которые шли домой

26.08.17 19:38Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

В субботу, 26 августа, около 6-ти часов утра, патрульные получили сообщение о том, что во дворе многоэтажки по улице Металлургов неизвестные ограбили двух мужчин.

Об этом сообщается на официальной странице патрульной полиции Николаева в Facebook, передает Podrobnosti.mk.ua

На месте заявители рассказали, что возвращались с работы, когда на них напали трое неизвестных и начали избивать их. После этого злоумышленники отобрали у них сумки, в которых находились 120 долларов США, 700 гривен, ключи от квартиры, документы и мобильные телефоны. Выяснив приметы нападавших, инспекторы направились на поиски.

Уже вскоре они увидели подозреваемых, которые сразу начали убегать. Стражи порядка догнали их и задержали, надев на них наручники.

Парни оказались жителями Одесской области, которые приехали в гости к знакомой. В дальнейшем потерпевшие опознали своих обидчиков и патрульные вызвали на место происшествия работников следственно-оперативной группы отдела полиции, которые изъяли у подозреваемых отобраны вещи.

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