Историк объяснил, что помешало Украине провести успешные реформы за 26 лет независимости

Известный историк и публицист Ярослав Грицак считает, что несмотря на ряд объективных причин, которые 26 лет замедляли проведение кардинальных реформ, их нельзя продолжать использовать для оправдания плачевного состояния страны

Он перечислил ряд причин, которые могли помешать проведению успешных реформ.

По его словам, Украине могла помешать «ловушка богатства» – ведь чем беднее страна, тем больше показатели роста, когда страна начнет реформироваться.

Второй причиной могло стать то, что Украина слишком большая и разнообразная.

«Но страна доказала свою жизнеспособность. И не один раз, а трижды. Она пережила кризисы в 1994-м и 2004-м, а также «русскую весну» в 2014 году. На радость нашим многим национально-демократическим идеологам Украина потеряла «русские» Крым и Донбасс, став в национальном отношении более однородной. Но и это не «помогает»», – отметил Грицак. Он подчеркнул, что опыт Индии показывает, что размер и неоднородность страны не являются серьезными препятствиями на пути реформ.

Третья возможная причина – это наследие коммунизма. «Коммунизм сначала может обеспечивать высокие темпы индустриализации, но, в конечном счете, всюду оказывается тормозом», – добавил историк.

Последняя причина – чисто теоретическая: Украина вообще нереформоспособна. Но, как отметил Грицак, многие страны, которым удалось прорваться, сделали это с такими разными стартовыми условиями, очевидно: категории «нереформоспособность» просто не существует.

«В случае с Украиной история диктует как необходимость революций – без них нельзя преодолеть наследие прошлого в самые критические моменты, – так и неизбежность эволюции, без которой это наследие в принципе невозможно преодолеть. Этот факт исправляет другой неизбежный эффект: прошлое все же отступает. Его больше нельзя использовать в качестве оправдания. И если независимая Украина действительно хочет вести себя соответственно возрасту, она не может больше кивать на плохую наследственность и несчастливое детство. Пора бы взять ответственность за себя в свои руки», – подытожил историк.