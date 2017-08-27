Отдыхаем по-новому: как уменьшится количество выходных в Украине

Украинцы продолжают радоваться затяжным «каникулам» в честь Дня независимости. Следующие подобные выходные ожидаются уже в октябре. 14 октября – официальный выходной в честь Дня защитников Украины. Какие еще выходные ждут украинцев в этом году и что измениться в следующем?

В этом году украинцам положено 11 выходных – Пасха, Рождество, День Победы, 8 марта и т.д. При этом, если выходной припадает на субботу или воскресенье, его переносят на понедельник. В честь Дня Независимости украинцам припали сразу четыре выходные подряд. Следующие «длинные» выходные припадают на 14, 15 и 16 октября. 14 октября положен выходной в честь Дня Вооруженных сил Украины. Учитывая, что следующие за ним дни – суббота и воскресенье – украинцы смогу отдыхать три дня подряд.

Также украинцам положены 24 дня отпуска (два дня за каждый отработанный месяц). Примерно такое же количество выходных в большинстве постсоветских странах. В честь праздников 13 выходных – в России и Австрии, 14 – в Испании и Мальте. Меньше всего выходных в Бразилии – всего пять праздничных дней. При этом ежегодный отпуск здесь составляет 30 календарных дней, с учетом которого бразильцы отдыхают столько же, сколько и украинцы.

Украинцы продолжают радоваться затяжным «каникулам» в честь Дня независимости. Следующие подобные выходные ожидаются уже в октябре. 14 октября – официальный выходной в честь Дня защитников Украины. Какие еще выходные ждут украинцев в этом году и что измениться в следующем?

В этом году украинцам положено 11 выходных – Пасха, Рождество, День Победы, 8 марта и т.д. При этом, если выходной припадает на субботу или воскресенье, его переносят на понедельник. В честь Дня Независимости украинцам припали сразу четыре выходные подряд. Следующие «длинные» выходные припадают на 14, 15 и 16 октября. 14 октября положен выходной в честь Дня Вооруженных сил Украины. Учитывая, что следующие за ним дни – суббота и воскресенье – украинцы смогу отдыхать три дня подряд.

Также украинцам положены 24 дня отпуска (два дня за каждый отработанный месяц). Примерно такое же количество выходных в большинстве постсоветских странах. В честь праздников 13 выходных – в России и Австрии, 14 – в Испании и Мальте. Меньше всего выходных в Бразилии – всего пять праздничных дней. При этом ежегодный отпуск здесь составляет 30 календарных дней, с учетом которого бразильцы отдыхают столько же, сколько и украинцы.

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0 0 0 18:44, Авг 24, 2017 Владимир Дедей День Независимости Украины: как праздновали главный праздник в разных уголках страны ОБЩЕСТВО Некоторые эксперты уверены: большое количество праздников вредит экономике страны. «Есть в Украине такое феноменальное явление – постоянные выходные, а потом удивляемся, почему экономика не растет. Особенный абсурд – перенос рабочих и выходных. Если праздник выпал на выходной надо отметить дополнительным выходным. Может, мы лидер в мире по эффективности труда? Или выбиваемся в лидеры по размеру ВВП, поэтому можем себе это позволить? Хотя и реальные мировые лидеры не могут позволить себе постоянные праздники», – написала Яника Мерило во время новогодних праздников в Facebook.

Что измениться в следующем году

Уже в следующем году количество праздничных выходных может сократится. Институт памяти презентовал законопроект, согласно которому календарь праздников для украинцев кардинально изменится. Если документ поддержат парламентарии, уже в следующем году вместо 11 праздничных выходных останется только девять.

Восьмого марта и девятого мая остаются праздничными днями: концерты и официальные мероприятия никто отменять не планирует, однако выходных в эти дни не будет. «Поскольку празднования государственных праздников должно способствовать восстановлению исторической памяти и формированию национальной идентичности граждан Украины, на статус государственного могут претендовать только те даты и события, которые соотносятся с государственными и историко-культурными «, – поясняют в документе.

Кроме того, переносить выходной, который совпадает с субботой или воскресеньем, не будут (кроме выходных на Пасху и Троицу).

Какие дни останутся выходными:

День памяти и примирения – 8 мая День Конституции – 28 июня День Независимости – 24 августа День защитников Украины – 14 октября Новый год – 1 января Рождество – 7 января Пасха – дата меняется День Святой Троицы – дата меняется День труда – 1 мая