В Южноукраинске адресную помощь будут выдавать в виде горячих обедов

27.08.17 15:02Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Горячие обеды будут выдаваться гражданам Южноукраинска, попавшим в трудные жизненные обстоятельства, в качестве адресной помощи, но не более 6 месяцев в году

Об этом сообщает Барометр Южноукраинска. Как передает издание, обеспечение горячими обедами будет проходить в рамках городской комплексной Программы «Турбота», в которой утвержден порядок обеспечения адресной помощи в натуральном виде.

Горячим питанием будут обеспечивать граждан, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах и лиц без определенного места жительства и рода занятий, оставшихся без средств к существованию, но не более 6 месяцев в году.

При этом для получения горячих обедов нуждающиеся должны предоставить в департамент социальных вопросов и здравоохранения свое заявление, а также акт обследования материально-бытовых условий проживания гражданина.

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