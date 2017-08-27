Николаевские националисты намерены сорвать встречу с киевским публицистом

В воскресенье, 27 августа, в николаевском «Рациотеле» (бывший «Никотель») была запланирована встреча с публицистом и политологом Дмитрием Джангировым, в ходе который должна пройти презентация книги «Победа невозможного над неприемлемым» и доклада «100 дней Трампа: украинский контекст»

Об этом сообщает Новостной Николаев.

Как передает издание, организатором встречи, а также её активным «афишиатором» в социальных сетях выступил депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный, возглавляющий в Николаевской области организацию Виктора Медведчука «Украинский выбор — Право народа».

Однако уже за полчаса до начала мероприятия под зданием отеля собрались представители праворадикальных организаций, настроенные, очевидно, к срыву мероприятия. В настоящий момент у входа и внутри здания находятся около 50 националистов — в основном активисты «Свободы» и «Национального корпуса».