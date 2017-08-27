В Николаеве всех предпринимателей обяжут предоставлять сертификаты качества на аттракционы

В Николаеве разрабатывают Положение, которое будет определять порядок и правила размещения в городе передвижных объектов, в частности детских аттракционов.

Как сообщил журналисту podrobnosti.mk.ua председатель депутатской комиссии Владимир Евтушенко ("Оппозиционный Блок"), функции по согласованию, проверке сертификатов качества и контролю за работой аттракционов будут возложены на Госпотребинспекцию.

Сейчас разрабатывается Положение, которое будет определять порядок размещения в городе детских аттракционов. Работа идет с апреля. Во-первых, необходимо установить место для размещения этих элементов. Где они имеют право размещаться и как они должны размещаться. Последовательность. Сегодня их устанавливают чуть ли не под балкон людям. Техника безопасности в данный момент не контролируется никем. Единственная структура, которая может и должна этим заниматься, и мы обязательно это отразим в Положении, - это Госпотребинспекция. Она должна давать согласие на размещение аттракционов. Кроме того, все элементы должны быть с сертификатами качества. Инспекция должна наглядно смотреть, наблюдать и контролировать их работу, - рассказал Владимир Евтушенко.

На сегодня, по информации депутата, в Николаеве у предпринимателей отсутствует даже право на аренду земли для размещения в городе аттракционов.