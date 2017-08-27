Стало известно, какой будет погода 1 сентября

27.08.17 18:07Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

В День знаний в Украине будет солнечно и по-летнему тепло, без осадков.

Первого сентября погода в Украине будет солнечной и теплой. Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в Киеве в ночь на 28 августа пойдет дождь, а днем ​​в понедельник будет сыро, но с прояснениями. Температура воздуха в столице понизится до + 18 + 20 градусов. Но 30-31 августа столбики термометров снова пойдут вверх. По предварительным прогнозам, 1 сентября обещает быть солнечным и теплым, отметила синоптик.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 1 сентября в Киеве до +29 градусов тепла, солнечно. Ясно и во всех регионах Украины, температура ночью от +11 до +17, днем - от +24 до +29 градусов.

Что касается регионов Украины, то уже ближайшей ночью на западе, севере и в Винницкой области пройдут дожди с грозами. Дожди ​​в понедельник распространятся на большую часть территории Украины.

На севере и западе страны похолодает до + 15 + 22 градусов. На юге и востоке еще продержится жара - до +30 и выше. В центре, Винницкой и Кировоградской областях также почувствуют похолодание, а в Черкасской, Полтавской и в Днепропетровской областях пока еще будет лето.

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