Школьная мода в Одессе: синее и трансформеры (инфографика)

27.08.17 18:50Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

"Сегодня" отправилась на школьный шопинг, чтобы узнать о ценах и модных тенденциях.

У родителей первоклашек остались считанные дни, чтобы купить все необходимые для школы вещи. Продавцы на рынках и в магазинах говорят, что распродают последнее: необходимый размер вещей или обуви есть не везде, зато скупиться можно со скидками. "Сегодня" отправилась на шопинг и выяснила, на сколько придется раскошелиться родителям, чтобы приобрести форму и необходимую канцелярию (см. инфографику).

У лотков со школьной одеждой на самом известном одесском рынке — "Привозе" — затишье.

Продавцы хвастают, что большую часть товара уже раскупили, так что с размерами могут быть проблемы. "Некоторые мамы уже не только все купили, но и даже погладили", — поучают нас дамы за прилавками. Тем не менее, по нашим наблюдениям, выбор остается достаточно большой, да и покупатели время от времени подходят, интересуются. Если школьные правила не требуют носить только классические блузки, для девочек можно найти трикотажные кофточки, чисто белые или с рюшами и стразами. А мальчикам предлагают рубашки различных цветов — с коротким рукавом дешевле, а за длинный придется отдать более 300 грн.

У родителей первоклашек остались считанные дни, чтобы купить все необходимые для школы вещи. Продавцы на рынках и в магазинах говорят, что распродают последнее: необходимый размер вещей или обуви есть не везде, зато скупиться можно со скидками. "Сегодня" отправилась на шопинг и выяснила, на сколько придется раскошелиться родителям, чтобы приобрести форму и необходимую канцелярию (см. инфографику).

У лотков со школьной одеждой на самом известном одесском рынке — "Привозе" — затишье. Продавцы хвастают, что большую часть товара уже раскупили, так что с размерами могут быть проблемы. "Некоторые мамы уже не только все купили, но и даже погладили", — поучают нас дамы за прилавками. Тем не менее, по нашим наблюдениям, выбор остается достаточно большой, да и покупатели время от времени подходят, интересуются. Если школьные правила не требуют носить только классические блузки, для девочек можно найти трикотажные кофточки, чисто белые или с рюшами и стразами. А мальчикам предлагают рубашки различных цветов — с коротким рукавом дешевле, а за длинный придется отдать более 300 грн.

"Мы покупаем рубашки-трансформеры с отстегивающимися рукавами, потому что в сентябре обычно погода непредсказуемая", — поделилась опытом мама старшеклассника Елена, которая как раз смотрела сорочки.

Юбки для школьниц пошиты в самых разных фасонах, а 6-летним мальчишкам уже предлагают зауженные штаны. "Сейчас они очень популярные", — убеждает нас продавец. Необычный выбор подстерегает и в обувном отделе. Например, мы нашли забавные туфельки для девочки с математическими формулами на подошве. "Это украинский производитель. Я своим детям их обувь беру, мы очень довольны", — говорит продавец Мария.

А вот в магазинах продают в основном турецкие вещи, и стоят они несколько дороже, что, впрочем, не сильно отражается на качестве. Из школьного костюма для мальчиков за 1200 грн, который нам показали в магазине, торчали нитки, а швы были неровными. Еще одно наблюдение — почти нигде нет черных костюмов для девочек.

"Первоклашек одевают в основном в темно-синее", — объясняют торговцы. Цены на рюкзаки и обувь в магазинчиках стартуют от 1000 грн. Такую ценовую политику объясняют тем, что в обувке — ортопедическая стелька, а в рюкзаках — "спинка", которая должна поддерживать спину ребенка и предотвращать возможные искривления позвоночника. Правда, в преддверии школьного сезона в некоторых магазинах сделали скидки на детскую обувь. Так, туфли для мальчика, ранее оцененные в 1000 грн, можно купить в два раза дешевле. Тем временем в магазинах канцтоваров снизили цены на пеналы и ланч-боксы.

Родители школьников "со стажем" предупреждают о тратах и после начала учебного года. "Учебники сейчас бесплатные, но, скорее всего, понадобится покупать прописи, рабочие тетради и материалы на труды", — пояснила нам Ольга, которая собирает в первый класс младшего сына. Утепленную обувь и школьную форму она планирует купить ближе к холодам, полагая, что до зимы дети подрастут на размер-другой.

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