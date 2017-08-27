Украинцев ждут еще одни длинные выходные

27.08.17 19:33Сколько просмотров этой статьи125Сколько комментариев этой статьи0

Стало известно, сколько будем отдыхать в октябре по случаю Дня защитника Украины.

Очередные длинные выходные ожидают украинцев уже в октябре, когда будет праздноваться День защитника Украины.

14 октября - День защитника Украины (также в церковном календаре в этот день отмечается Покров). Это - официальный государственный праздник, соответственно, и выходной. Поскольку в 2017 году 14 октября приходится на субботу, то, согласно переносу праздничных дней, выходным днем будет 16 октября, понедельник.

Таким образом, отдыхать в Украине будут 14, 15 и 16 октября.

Уже в следующем году количество праздничных выходных в Украине может сократиться.

Институт памяти презентовал законопроект, в случае принятия которого календарь праздников для украинцев кардинально изменится - вместо 11 праздничных выходных останется только девять.

Восьмого марта и девятого мая останутся праздничными днями (концерты и различные официальные мероприятия не отменят), однако выходных в эти дни не будет.

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Воскресенье, 27.08.2017

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