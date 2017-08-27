Украину накроют дожди с грозами

27.08.17 19:58Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Новая неделя в Украине начнется с проливных дождей и гроз.

Существенных осадков не ожидается только в западной и северной части, передает U-News.

По данным Укргидрометцентра, температура ночью будет около 13-18°, днем 26-32°.

В Киеве дождь будет идти ночью и утром. Температура ночью будет держаться на уровне 15-17°, а днем 18-20°.

29 августа осадков не предвидится. Кратковременные дожди и грозы будут лишь на юго-востоке. Температура ночью будет сохраняться на уровне 7-12°, а днем 17-22°.

В Киеве на 29 августа также должно не быть осадков.

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