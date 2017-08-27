14.08.17 08:023240
Украину накроют дожди с грозами
|27.08.17 19:58
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Новая неделя в Украине начнется с проливных дождей и гроз.
Новая неделя в Украине начнется с проливных дождей и гроз.
Существенных осадков не ожидается только в западной и северной части, передает U-News.
По данным Укргидрометцентра, температура ночью будет около 13-18°, днем 26-32°.
В Киеве дождь будет идти ночью и утром. Температура ночью будет держаться на уровне 15-17°, а днем 18-20°.
29 августа осадков не предвидится. Кратковременные дожди и грозы будут лишь на юго-востоке. Температура ночью будет сохраняться на уровне 7-12°, а днем 17-22°.
В Киеве на 29 августа также должно не быть осадков.