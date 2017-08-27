В Україні зростає виробництво шоколаду

27.08.17 20:11Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

В Україні (без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони антитерористичної операції) виробництво шоколаду і готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), в упаковках масою менше 2 кг, в липні 2017 р склало 11,3 тис. тонн, що на 13,2% більше аналогічного періоду 2016 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат) у звіті з промислового виробництва в Україні, інформує Главное.

При цьому до червня 2017 року виробництво шоколаду зросло на 22%. За 7 місяців було вироблено 83,9 тис. тонн шоколаду (+ 3,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2016).

Виробництво цукрових кондитерських виробів (в т. ч. шоколаду білого), що не містять какао, за липень склало 15,5 тис. тонн, що на 9,6% менше липня 2016 року і на 2,9% більше червня 2017 р за 7 місяців було вироблено 100 тис. т кондитерських виробів (-3,6%).

Виробництво солодкого печива і вафель за липень 2017 року склало 20,5 тис. тонн, що на 7,4% більше показників липня 2016 року і на 1,1% більше, ніж за червень 2017 м За 7 місяців було вироблено 146 тис. тонн продукції (+ 8,4%).

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