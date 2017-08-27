14.08.17 08:023240
В Україні може ожити ще один аеропорт
|27.08.17 20:28
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Авіакомпанія “Мотор Січ” планує запустити регулярні рейси з Тернопільського аеропорту.
Авіакомпанія “Мотор Січ” планує запустити регулярні рейси з Тернопільського аеропорту.
Про це повідомили у Тернопільської облдержадміністрації.
Рейси планують виконувати на маршрутах “Київ – Тернопіль” і “Київ – Тернопіль – Жешув” (Польща).
Також, окрім організації регулярних рейсів, “Мотор Січ” має намір розмістити на базі Тернопільського аеропорту логістичний вузол з технічним обслуговуванням літаків і вертольотів.