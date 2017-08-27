В Україні може ожити ще один аеропорт Авіакомпанія “Мотор Січ” планує запустити регулярні рейси з Тернопільського аеропорту. Про це повідомили у Тернопільської облдержадміністрації. Рейси планують виконувати на маршрутах “Київ – Тернопіль” і “Київ – Тернопіль – Жешув” (Польща). Також, окрім організації регулярних рейсів, “Мотор Січ” має намір розмістити на базі Тернопільського аеропорту логістичний вузол з технічним обслуговуванням літаків і вертольотів. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама