В Николаеве советскую символику на здании завода завесили тряпками

28.08.17 08:22Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

Накануне Дня Независимости 24 августа советские ордена на здании заводоуправления Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ) в Николаеве завесили тряпками.

Об этом сообщили «Новости-N».

Получить комментарий от руководства предприятия по этому поводу не удалось — телефоны либо не отвечают, либо снявшие трубку говорили, что это «не их вопрос».

Как известно, в советские времена Черноморский завод был награжден двумя орденами Ленина и орденом Октябрьской революции. Кроме того, завод также был награжден Юбилейным почетным знаком в ознаменование 50-летия образования Союза СССР.

Копии этих наград были вывешены на здании заводоуправления, прямо над главной проходной.

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