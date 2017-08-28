В Николаеве советскую символику на здании завода завесили тряпками

Накануне Дня Независимости 24 августа советские ордена на здании заводоуправления Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ) в Николаеве завесили тряпками.

Об этом сообщили «Новости-N».

Получить комментарий от руководства предприятия по этому поводу не удалось — телефоны либо не отвечают, либо снявшие трубку говорили, что это «не их вопрос».

Как известно, в советские времена Черноморский завод был награжден двумя орденами Ленина и орденом Октябрьской революции. Кроме того, завод также был награжден Юбилейным почетным знаком в ознаменование 50-летия образования Союза СССР.

Копии этих наград были вывешены на здании заводоуправления, прямо над главной проходной.