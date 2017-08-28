В Николаеве предлагают ввести Общественный бюджет

Общественности города Николаева дадут возможность участвовать в распределении городского бюджета. С этой целью внедряется так называемый Общественный бюджет, утверждение положения о котором предварительно согласовали члены исполкома горсовета на сегодняшнем заседании.

Как рассказала директор департамента экономического развития Николаевского городского совета Татьяна Шуличенко, идея подобного привлечения общественности к распределению бюджетных средств нашла одобрение у членов рабочей группы и экспертного совета.

Авторами проекта, который может быть рассмотрен и реализован в рамках данного Общественного бюджета, может выступить любой гражданин или группа граждан в возрасте от 14 лет, проживающие в городе Николаеве.

Как сообщает Новостной Николаев, предполагается, что фонд Общественного бюджета будет составлять 1% от общего фонда доходов городского бюджета без учета межбюджетных трансфертов. Однако мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что для внедрения такого механизма уже в этом году будет предлагать выделить на эти нужды 1% не из общего фонда, а из бюджета развития.

На вопрос члена исполкома, известного адвоката Владимира Тимошина, какова же цель внедрения такого механизма, Сенкевич ответил: - Есть люди, которые хотят участвовать в распределении бюджетных средств, которые считают, что депутатам и городскому голове нужно помочь в этом вопросе. Они составляют проекты, эти проекты размещаются в интернете, за них голосуют горожане. Потом на эти нужды выделяются деньги, которые распределяются в зависимости от того, на что конкретно они предусмотрены. Если это введение в школе чего-то там, это делает управление образования. Если речь об установке детской площадки, занимается вопросом департамент ЖКХ. Фактически, прямая демократия — влияние горожан на распределение бюджетных средств.

Не без сарказма Тимошин заметил, что, мол, тогда и депутаты не нужны — можно всем городом собираться и решать насущные вопросы. - Все идёт к тому, что скоро ни депутаты, ни городской голова не нужны будут в этом мире, - то ли в шутку, то ли всерьёз сказал Александр Сенкевич.

А кто-то из присутствующих даже выдвинул предположение, что все проблемы скоро будут решать не люди, а искусственный интеллект.