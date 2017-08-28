Водитель николаевской маршрутки № 16 берет деньги за проезд, отказывая в бесплатном проезде В Николаеве продолжается «марафон» водителей маршрутных такси, отказывающихся возить пассажиров льготной категории Об этом сообщает Натали Зима на своей странице в Фейсбук. — 23 августа я ехала на 16 маршруте. Когда садилась в машину, водитель стал передо мной закрывать дверь, так как льготников они возить не любят, но заплатив, я поехала. Где-то на Водопроводной зашел мальчик лет 9 и показал водителю синюю книжку о льготах, но получил отказ без обьяснения причины и заплатил 5 грн. Я сфотографировала удостоверение и момент получения сдачи. Потом спросила водителя: почему отказал мальчику? Он ответил, что не хочет возить льготников. Законы Украины в его маршрутке не действуют. Позвонила в транспортный отдел исполкома, по телефону жалобы не принимают, только письменно. Решила выложить фото в интернет. Почему мер и его замы не хотят решать вопросы пассажирских перевозок? Почему город получает немалые деньги, а все идет в частные карманы? Кассы автовокзала пустые, все пассажиры платят прямо водителю, большие деньги крутятся, а город нищий и ободранный. Я была летом в Мукачево,без билета и контролера вы в автобус не войдете. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама