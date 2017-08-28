В Николаеве арестовали женщину, обворовавшей за несколько часов 5 человек

28.08.17 11:04Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

К начальнику Южноукраинского отделения полиции охраны Николаевщины обратилась местная жительница с просьбой о помощи.

Женщина рассказала полицейскому, что у нее на рынке вытащили кошелек с деньгами и банковскими карточками. Подполковник полиции Вячеслав Оксенюк незамедлительно о происшедшем сообщил в местное отделение полиции и наряду реагирования полиции охраны.

Вячеслав Оксенюк с семьей прогуливался недалеко от местного рынка, когда к полицейскому подбежала женщина и рассказала о своей беде, сообщает Свидок.инфо.

  • Ко мне подбежала встревоженная женщина и рассказала, что из ее сумочки украли кошелек с деньгами и банковскими карточками, - рассказывает Вячеслав Оксенюк.

Женщина обнаружила пропажу только тогда, когда на ее телефон стали поступать сообщения о снятии денег с банковского счета на ее имя.

  • Мне начали приходить на мобильный телефон сообщения о том, что с моих карточек снимают деньги в одном из банкоматов, расположенных на окраине города, - пояснила о случившимся потерпевшая.

Вячеслав Оксенюк незамедлительно сообщил данную информацию в Южноукраинское отделение полиции, а также наряду реагирования полиции охраны.

Полицейские охраны в течение трех минут прибыли к адресу, где был расположен указанный банкомат.

  • Женщина, которая снимала деньги в банкомате, увидев нас, бросилась бежать с криками: «Это не я, я ничего не брала!»,- рассказал о происходящем полицейский – водитель наряда реагирования старший сержант полиции Станислав Мельниченко.

Женщину передали следственно – оперативной группе Южноукраинского отделения Первомайского отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

Правоохранители установили, что 38–летняя воровка - жительница Кривого Рога. В этот день в отделение полиции обратилось еще четверо граждан, у которых украли деньги и банковские карточки, которые позже выявили в сумочке у задержанной.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины – кража. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Проводятся следственные мероприятия по выяснению других обстоятельств данного дела и причастность женщины к аналогичным преступлениям.

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