В Украине откроют все данные о сделках с землей

28.08.17 11:48Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Информация будет доступна гражданам с 1 сентября

В Украине будет осуществляться регулярный мониторинг данных о владельцах и арендаторах земли, и эта информация станет доступна гражданам. Об этом сообщает Урядовий портал, ссылаясь на постановление правительства О реализации пилотного проекта по проведению мониторинга земельных отношений и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины, принятое 23 августа.

Согласно документу, с 1 сентября вводится взаимный обмен информацией между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, что позволит обновлять данные на регулярной основе.

Так, будут аккумулироваться данные о составе земель, количестве землевладельцев и землепользователей, среднем размере земельных участков, регистрации земельных участков в Государственном земельном кадастре, количестве и площади участков, переданных в аренду, предоставленных в пользование и переданных в собственность гражданам бесплатно, сумме начисленных и уплаченных платежей за пользование земельными участками. Всего более 140 показателей.

Похожие новости

07.06.17 09:55Мораторію на землю в Україні не існує: нардеп Корнацький

17.02.14 10:15Перспективы развития Николаева в земельных решениях горсовета

11.01.11 11:28У городских депутатов могут отобрать право принимать решения о выделении земельных участков

11.11.10 19:43Обладминистрация выделила в аренду 6,7 га для добычи песка

01.01.10 15:54С 1 января 2010 года упрощается порядок получения прав на земельные участки государственной и коммунальной собственности

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 28.08.2017

Закругление верхнее-левое

12:44Мер Миколаєва поставив завдання відремонтувати покрівлю школи до настання холодів

12:19Порошенко - в лидерах по компаниям в собственности

11:48В Украине откроют все данные о сделках с землей

11:36В Киеве разбили доску герою Небесной сотни

11:04В Николаеве арестовали женщину, обворовавшей за несколько часов 5 человек

10:51Водитель николаевской маршрутки № 16 берет деньги за проезд, отказывая в бесплатном проезде

10:38В Николаеве предлагают ввести Общественный бюджет

10:20Николаеву в ближайшие два часа обещают шквалы и грозы

10:00Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

09:3628 августа: день в истории

09:22В Босфоре затонул сухогруз, возивший сырье в Крым

09:12Курс валют на 28 августа

08:38Сутки в АТО: боевики открывали огонь 22 раза, без тяжелого оружия

08:22В Николаеве советскую символику на здании завода завесили тряпками

08:05СМИ: Вашингтон может сократить пять видов виз

 27.08

21:00Сбитый Шуфричем пешеход в реанимации без сознания

20:48Українські водії почали відмовлятися від газу

20:39В США спецназ застрелил женщину, угрожавшую покончить с собой

20:28В Україні може ожити ще один аеропорт

20:11В Україні зростає виробництво шоколаду

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.08.17 13:033610

На Николаевщине попали под сокращение 60 медработников

14.08.17 13:173240

Биг-Бен «замолчит» на четыре года

14.08.17 13:323140

Антирейдерські аграрні штаби запрацюють в усіх областях України до 15 серпня

14.08.17 13:483790

Саакашвили рассказал о планах избавить Украину от олигархов

Самые читаемые

17.08.17 20:0524760

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:007810

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

15.08.17 20:305970

Холера в Николаеве: медики в состоянии «боевой» готовности

17.08.17 15:055710

Названы самые дешевые туристические направления для жителей СНГ

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама