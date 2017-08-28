Мер Миколаєва поставив завдання відремонтувати покрівлю школи до настання холодів

У Миколаєві виконають роботи з реконструкції покрівлі загальноосвітньої школі № 59

Відповідне рішення було прийняте виконавчим комітетом Миколаївської ради, повідомляє кореспондент «Миколаївської правди».

У цій школі навчаються дітлахи, старші класи отримують освіту у стінах гімназії № 2. Згідно з рішенням, кошти будуть перерозподілені у межах загального обсягу бюджетних призначень: зменшено видатки на будівництво котельні ЗОШ № 4 по вул. М.Морська, 78, на суму 1106,844 тис. грн, та будівництво котельні ЗОШ № 29 по вул. Ватутіна, 124, на суму 956,258 тис. грн. На реконструкцію покрівлі ЗОШ № 59 по вул. Адміральській, 24, у м. Миколаєві буде виділено 2063,102 тис. грн.

Управлінню освіти Миколаївської міської ради необхідно звернутись до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Миколаївської міської ради щодо погодження даного рішення. Миколаївський міський голова акцентував увагу на тому, що роботи повинні бути закінчені до настання холодів.