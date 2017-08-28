Мер Миколаєва поставив завдання відремонтувати покрівлю школи до настання холодів

28.08.17 12:44Сколько просмотров этой статьи12Сколько комментариев этой статьи0

У Миколаєві виконають роботи з реконструкції покрівлі загальноосвітньої школі № 59

Відповідне рішення було прийняте виконавчим комітетом Миколаївської ради, повідомляє кореспондент «Миколаївської правди».

У цій школі навчаються дітлахи, старші класи отримують освіту у стінах гімназії № 2. Згідно з рішенням, кошти будуть перерозподілені у межах загального обсягу бюджетних призначень: зменшено видатки на будівництво котельні ЗОШ № 4 по вул. М.Морська, 78, на суму 1106,844 тис. грн, та будівництво котельні ЗОШ № 29 по вул. Ватутіна, 124, на суму 956,258 тис. грн. На реконструкцію покрівлі ЗОШ № 59 по вул. Адміральській, 24, у м. Миколаєві буде виділено 2063,102 тис. грн.

Управлінню освіти Миколаївської міської ради необхідно звернутись до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Миколаївської міської ради щодо погодження даного рішення. Миколаївський міський голова акцентував увагу на тому, що роботи повинні бути закінчені до настання холодів.

Похожие новости

01.08.17 17:00Вместо обещанного Порошенко миллиарда на ремонт дорог Николаевской области планируют получить 874 миллиона

18.07.17 17:4720 июля из-за ремонтных работ в Кульбакино не будет воды

12.06.17 11:26На Николаевщине дорожники перекроют движение по мосту через реку Ингул

23.05.17 13:14В Николаеве средневековые рыцари сошлись на ристалище в бою

19.05.17 13:12В мэрии пообещали в течение 3-4 лет отремонтировать крыши

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 28.08.2017

Закругление верхнее-левое

12:44Мер Миколаєва поставив завдання відремонтувати покрівлю школи до настання холодів

12:19Порошенко - в лидерах по компаниям в собственности

11:48В Украине откроют все данные о сделках с землей

11:36В Киеве разбили доску герою Небесной сотни

11:04В Николаеве арестовали женщину, обворовавшей за несколько часов 5 человек

10:51Водитель николаевской маршрутки № 16 берет деньги за проезд, отказывая в бесплатном проезде

10:38В Николаеве предлагают ввести Общественный бюджет

10:20Николаеву в ближайшие два часа обещают шквалы и грозы

10:00Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

09:3628 августа: день в истории

09:22В Босфоре затонул сухогруз, возивший сырье в Крым

09:12Курс валют на 28 августа

08:38Сутки в АТО: боевики открывали огонь 22 раза, без тяжелого оружия

08:22В Николаеве советскую символику на здании завода завесили тряпками

08:05СМИ: Вашингтон может сократить пять видов виз

 27.08

21:00Сбитый Шуфричем пешеход в реанимации без сознания

20:48Українські водії почали відмовлятися від газу

20:39В США спецназ застрелил женщину, угрожавшую покончить с собой

20:28В Україні може ожити ще один аеропорт

20:11В Україні зростає виробництво шоколаду

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.08.17 13:033610

На Николаевщине попали под сокращение 60 медработников

14.08.17 13:173240

Биг-Бен «замолчит» на четыре года

14.08.17 13:323140

Антирейдерські аграрні штаби запрацюють в усіх областях України до 15 серпня

14.08.17 13:483790

Саакашвили рассказал о планах избавить Украину от олигархов

Самые читаемые

17.08.17 20:0524760

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:007810

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

15.08.17 20:305970

Холера в Николаеве: медики в состоянии «боевой» готовности

17.08.17 15:055710

Названы самые дешевые туристические направления для жителей СНГ

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама