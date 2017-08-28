В сентябре количество действующих маршрутов в Николаеве будет существенно сокращено

Дублирующие "маршрутки" будут сняты с рейсов, а транспортное управление будет расторгать контракты с теми, кто будет участвовать в забастовках.

Об этом в комментарии 0512 сообщил вице-мэр по вопросам транспортной инфраструктуры Антон Турупалов.

Отметим, несколько дней назад общественная организация "Инфраструктура Николаевщины" уведомила мэра Александра Сенкевича, что с 29 августа перевозчики ограничат количество маршрутных такси на дорогах города. Одна из основных причин такого ультиматума - низкий тариф, который, по словам перевозчиков, не покрывает их расходы.

Комментируя данное заявление Турупалов подчеркнул, что все маршрутчики, которые не выйдут на работу 29 августа, будут уволены.

"У нас есть договора с перевозчиками. Там есть конкретные номера тех маршрутчиков, которые выходят в рейс. Они все оборудованы GPS-навигаторами, мы же все видим. Уверяю, что каждый водитель, который не выйдет на линию - не будет больше работать. Один раз пойдет на поводу у перевозчика - он больше не выйдет, я вам гарантирую. Мы не будем его больше нанимать ни на "Электротранс", ни на любое другое предприятие... Он пойдет один раз на поводу и лишится возможности содержать свою семью в этой сфере. Сила - не перевозчик, сила - заказчик. Сила - это город. Каждый несет ответственность за свое решение", - уверяет вице-мэр.

Турупалов также добавил, что город имеет возможность дать штрафные санкции перевозчикам. Такой опыт, по его словам, уже есть в Чернигове и Черновцах.

Более того, Турупалов заявил, что с сентября город намерено будет расторгать контракты с дублирующими маршрутами.

"Там, где они дублируются, где есть 4-5 маршрутов, - будет один маршрут. Нам нужно оптимизировать транспортную инфраструктуру. Мы сейчас выйдем на оптимальное количество маршруток, чтобы им было комфортно работать... Думаю, что в начале сентября мы уже начнем работать по рядам маршрутов, двухзначное количество, мы расторгнем договора, сделаем новые маршруты", - заявил Турупалов.

В частности, изменения коснутся тех маршрутов, которые двигаются от микрорайона "Намыв" по проспекту Центральному. Речь идет, в том числе, и о маршрутах № 8, 21, 75, 44.

Напомним, ранее исполком николаевского городского совета перенес вопрос о повышении тарифа на проезд в маршрутных такси Николаева.

Отметим, что ультимативные требования маршрутчиков - повысить стоимость проезда до 5 грн, подтолкнуло горожан устроить флешмоб "ДеньБезМаршруток". Хотя и сами водители маршруток отметили, что данную акцию они не почувствовали.

В свою защиту, водители и перевозчики заявляют, что вся проблема кроется в высоких ценах на автозапчасти. Кроме того, маршрутчики сетуют на массовое подорожание в стране в целом, а также повышение заработной платы с января 2017 года. Руководители компаний перевозчиков считают, что нынешний сервис соответствует цене в 4 грн.

Местные власти, в свою очередь, публично заявляют, что не пойдут на поводу у маршрутчиков.