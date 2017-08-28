Лечиться в Украине плохо и дорого - опрос

Почти половина опрошенных считает, что медуслуги стали хуже.

За последние два года общее качество государственных медицинских услуг ухудшилось, передает КорреспонденТ.net

Так считают 47% участников опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в июле-августе 2017 года. Лишь 10% увидели улучшения.

Треть (34%) считают, что в уровне качества государственных медицинских услуг ничего не изменилось, 9% затруднились ответить.

Подавляющее большинство опрошенных (71%) больше доверяет советам по лечению или ведению здорового образа жизни полученных от родственников и друзей. Почти такое же высокое доверие в контексте советов по лечению респонденты выражают и к медицинским работникам:

врачам скорой помощи доверяют больше всего - 68% опрошенных,

квалифицированным медсестрам - 66%, фармацевтам и аптекарям - 65%,

семейным врачам и терапевтам - меньше всего среди медработников - 63%.

Интересно, что половина опрошенных (51%) доверяет советам преподавателей медицинских специальностей, еще почти столько же (46%) - спортсменам.

Советам священников и служителей церкви доверяет треть опрошенных (31%), а вот к народным целителям и экстрасенсам прислушиваются 15%.

Лишь 4% отметили, что доверяют советам по лечению или ведению здорового образа жизни народных депутатов.

У абсолютного большинства опрошенных (93%) отсутствует частная медицинская страховка, соответственно имеют ее лишь 7%.

Значительно возросло количество тех, кто утверждает, что лечение для них и их семьи обходится очень дорого: с 39% в октябре прошлого года до 61%. Лишь 13% респондентов отметили, что лечение для них является более или менее доступным по стоимости.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения исследования: 26 июля -2 августа 2017.