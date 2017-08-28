14.08.17 19:505080
Лечиться в Украине плохо и дорого - опрос
|28.08.17 14:45
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Почти половина опрошенных считает, что медуслуги стали хуже.
Почти половина опрошенных считает, что медуслуги стали хуже.
За последние два года общее качество государственных медицинских услуг ухудшилось, передает КорреспонденТ.net
Так считают 47% участников опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в июле-августе 2017 года. Лишь 10% увидели улучшения.
Треть (34%) считают, что в уровне качества государственных медицинских услуг ничего не изменилось, 9% затруднились ответить.
Подавляющее большинство опрошенных (71%) больше доверяет советам по лечению или ведению здорового образа жизни полученных от родственников и друзей. Почти такое же высокое доверие в контексте советов по лечению респонденты выражают и к медицинским работникам:
врачам скорой помощи доверяют больше всего - 68% опрошенных,
квалифицированным медсестрам - 66%, фармацевтам и аптекарям - 65%,
семейным врачам и терапевтам - меньше всего среди медработников - 63%.
Интересно, что половина опрошенных (51%) доверяет советам преподавателей медицинских специальностей, еще почти столько же (46%) - спортсменам.
Советам священников и служителей церкви доверяет треть опрошенных (31%), а вот к народным целителям и экстрасенсам прислушиваются 15%.
Лишь 4% отметили, что доверяют советам по лечению или ведению здорового образа жизни народных депутатов.
У абсолютного большинства опрошенных (93%) отсутствует частная медицинская страховка, соответственно имеют ее лишь 7%.
Значительно возросло количество тех, кто утверждает, что лечение для них и их семьи обходится очень дорого: с 39% в октябре прошлого года до 61%. Лишь 13% респондентов отметили, что лечение для них является более или менее доступным по стоимости.
Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.
Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения исследования: 26 июля -2 августа 2017.