Николаевский облсовет потратит на разработку нового сайта 180 тыс грн

Николаевский областной совет объявил тендер на разработку нового веб-сайта, на который планируют потратить 180 тыс грн. Информация о проведении тендера появилась в системе электронных закупок «Прозорро» 21 августа.

Примечательно, что Николаевский облсовет уже давно имеет собственный веб-сайт, который сегодня функционирует. Причину создания нового сайта, да еще и за такую сумму, в облсовете не указали, пишет Nikcenter.org

Согласно техническому заданию, новый веб-сайт облсовета практически ничем не будет отличаться от действующего. Так же, как и прежний, он будет на украинском языке, но с возможностью в дальнейшем перевода на английский.

При этом руководство облсовета в новом сайте планирует ввести новшество – теперь у каждого депутата будет своя отдельная страница, на которой тот сможет полностью отчитываться о своей деятельности. Сегодня каждый депутат это делает на своей личной странице в соцсетях. Также на сайте будут размещены ссылки на социальные сети – видимо, на те самые личные страницы депутатов облсовета.

Кроме того, на веб-сайте планируют разместить данные о публичных закупках со ссылками на систему «Прозорро».

В графическом оформлении сайта заказчик просит участников торгов ориентироваться на действующий сайт Николаевского областного совета.

В прочих параметрах – рубрикации сайта, оформлении, прямых трансляциях, фото- и видеоархивах – новый сайт не будет иметь отличий от старого.

Сайт облсовета был создан в 2009 году. За его разработку заказчик заплатил николаевскому коммунальному предприятию «Николаевский областной информационно-аналитический центр» 18 тыс грн.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет создать новый сайт облсовета до 30 ноября 2017 года.