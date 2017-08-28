По Николаеву перевигаются колонны военной техники (видео)

Сегодня днем, примерно в 14:00 часов в центре Николаева была замечена большая колона военной техники.

Судя по видео, которое появилось в Интернете, 18 военных грузовых автомобилей в сопровождении 2 легковых автомобилей с включенными проблесковыми маячками и сиренами промчались по ул. Наваринской, а затем преодолев кольцо направились по ул. Пушкинской в сторону ул. Дунаева, сообщает Интернет-издание МедиаИнфо.

Так же в нашу редакцию поступают звонки от читателей с информацией о передвижении военной техники в других районах города.

Такая активность военных связана с проводимыми на Николаевщине практической фазы тактико-специального учения в рамках проведения мероприятий координационной группы Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины.

В частности с 8 по 9 сентября учения состоятся на территории Стивидорной компании "Ольвия" и прилегающей территории Корабельного района г. Николаева.

С 11 по 15 сентября учения продолжатся на территории г. Южноукраинск, лесного массива возле с. Агрономия, на территории ОП "Южно-Украинская АЭС" ГП НАЭК "Энергоатом".

Как проинформировали в пресс-службе Николаевской ОГА, при проведении практических фаз тактико-специального учения в зонах проведения предусматривается перекрытие путей, установление блокпостов и осуществление проверки документов. Жителям прилегающей к зоне учений территорий необходимо на время проведения учений иметь при себе документы удостоверяющие личность.