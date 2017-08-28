«Надеюсь, 1 сентября откроем» — Савченко ответил, почему стадион в парке Победы не открыли ко Дню Независимости

Анонсированное на 24 августа открытие стадиона в парке «Победа» не состоялось из-за изменения законодательных норм в части прохождения экспертизы проектных работ.

Об этом в комментарии НикВестей заявил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Губернатор пообещал, что открытие стадиона состоится 1-го сентября.

— Первого сентября откроем, поскольку проект должен пройти экспертизу. Да, были изменения в Законе в тот период времени, когда я анонсировал, что это будет на 24-е (августа, - прим.). За это время изменились некоторые нормы закона, которые делают невозможным сделать экспертизу проекта в этот срок. Давно была сделана экспертиза проекта, категория этого объекта подпадает под ту (экспертизу, - прим.), что делается в Киеве, как и аэропорт.

Мы должны были отдать, это некоторые сроки, мы давим, надеемся договориться, и надеемся, что 1-го сентября откроем. Но работы там происходят и мы практически готовы, просто документально мы не будем готовы, - пояснил Алексей Савченко.