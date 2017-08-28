Погода в Украине: ночью значительно похолодает На востоке страны ожидаются дожди и грозы, на остальной территории будет сухо. 29 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +17...+19 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр. На западе переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+13 градусов, днем +16...+22 градуса. На севере переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+13 градусов, днем +15...+22 градуса. В центре переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+14 градусов, днем +17...+22 градуса. На востоке переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем +16...+23 градуса. На юге переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем +17...+24 градуса. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама