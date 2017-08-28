Суд освободил завербованных ФСБ украинцев

Двух мужчин освободили от уголовной ответственности.

В Сумской и Ивано-Франковской областях суды освободили от уголовной ответственности двух украинцев, завербованных ранее российскими спецслужбами. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Так, на Сумщине к сотрудникам СБУ обратился житель приграничного района, который сообщил, что на территории Украины был ранен российскими пограничниками, которые его похитили и увезли на территорию РФ.

"Мужчину несколько недель насильно удерживали в России, к нему применяли физическое и психологическое давление, принуждая к работе на ФСБ. Он был вынужден дать согласие, чтобы вернуться в Украину. Мужчина сразу обратился на телефон линии доверия СБУ и добровольно сообщил о попытке вербовки", - рассказали в украинской спецслужбе.

Жителя же Ивано-Франковской области пограничники ФСБ РФ задержали за нелегальное пересечение границы.

"Сотрудники ФСБ шантажом и угрозами заставили мужчину дать согласие на сотрудничество. Вернувшись домой, он по собственной инициативе обратился в СБ Украины и рассказал о контактах со спецслужбой страны-агрессора", - отметили в ведомстве.

В итоге оба мужчины на основании ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины были освобождены от уголовной ответственности.

"Судьи учли, что граждане для выполнения преступной задачи иностранного государства никаких действий не совершили и добровольно заявили правоохранителям о своей связи с иностранными организациями и их представителями", - добавили в СБУ.